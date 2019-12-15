Как «отжигают» белорусские плиточники и сантехники 3 15.12.2019, 9:59

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Иллюстрационное фото

В Сети появились образцы «шедевров».

«Иногда нам на почту приходят жалобы: мол, нам обещали сделать пандус (крыльцо, лестницу) весной, но мы не верим, давайте-ка пропесочим какой-нибудь ЖЭС профилактически. То есть сейчас на календаре зима, а люди уже волнуются, что ремонт еще не начался. Но давайте будем справедливы: сегодня обещания редко остаются незамеченными, поэтому те, кто их раздавал, лично заинтересованы в их исполнении. Другое дело, если сроки завершения, например, капремонта постоянно переносятся или строители делают свою работу некачественно. Вот это уже нельзя замалчивать — добро пожаловать на «Доску позора». Вот смотрите, какие «шедевры» строительства и благоустройства нам прислали на этот раз», — пишут журналисты портала tut.by.

Вот свежий пример того, что «Доска позора» существует не зря: через 3 дня после публикации дорожку по улице Одинцова в Минске привели в порядок.

Могилев, улица Народного Ополчения, 7. Вот так отремонтировали плитку вдоль дома после многочисленных жалоб жильцов. Теперь они спрашивают: а это нормально, что слой асфальта выше бордюра?

Бобруйск, улица Урицкого, 125. Ремонт дыры в стене силами ЖЭУ-1. Можно плитку клеить?

Минск, улица Жудро, 17, корпус 2. Жители жалуются на состояние подъезда: «В таких вот условиях живем, хоть исправно платим за его обслуживание, ремонт и уборку».

Минск, проспект Рокоссовского, 41а, школа № 17. Обратите внимание, где находится выключатель в мужском туалете для начальных классов.

Минск, улица Асаналиева, 32. Здесь недавно заменили лифт, но ремонт стен сделан плохо.

Бульвар Шевченко, 17. Заезд на парковку почты и магазина. Люди жалуются, что после открытия магазина здесь постоянно разгружаются автомобили и автолюбители вынуждены объезжать их по зеленой зоне.

Тот самый случай, когда захотелось сделать душевую кабину, а помещение уже облицовано плиткой. Душ, конечно, работает, но трубы к смесителю выглядят неуместно. Или мы не правы?

Минск, улица Бельского, 26. Люди жалуются на старую иву, которая растет прямо на узкой дорожке к дому. Этим летом дерево начало сохнуть, осталась лишь пара живых веток. Может, пора ее спилить?

Березино, улица Октябрьская. Начало улицы заасфальтировано, так как это главная улица. Но вторая ее половина, где расположены более сотни частных домов, представляет собой печальное зрелище.

Вот как укладывают асфальт в Новогрудке, дальше не хватило. К сожалению, название улицы нам не сообщили, но то, что это «шедевр», — очевидно.

Могилев. Большой участок новой дорожки из тротуарной плитки по улице Грюнвальдской оказался в яме, ее постоянно заливает водой после дождей. Три туи, посаженные во время субботника, уже сгнили, от них остались лишь грязевые ванны.

Полоцк, 4-й переулок Фрунзе. За лето в асфальтном покрытии образовалось множество ям, через некоторые уже невозможно «перекулиться» и на минимальной скорости. Люди пишут, что заявка, поданная 6 ноября на сайт 115.бел, была закрыта через 10 дней с пометкой «выполнено». По факту же никто там ничего не делал, а ямы стали еще больше, объезжать приходится чуть ли не по трубе, идущей от ТЭЦ.

Агрогородок Большевик, пять километров от Минска. Коммунизм здесь не наступил, дороги и дорожки пришли в негодность, уличного освещения во дворах нет, люди ходят с фонариками и переступают все эти ямы. Жители уже писали коллективное письмо в «Жилищник Минщины», но ответ получили стандартный: «Денег нет».

Молодечно, улица Виленская. Эта дорожка находится практически напротив райисполкома, рядом с МЧС. Люди пишут, что в таком состоянии она уже много лет.

Минск, переулок Нововиленский, 14. У первого подъезда, где живут преимущественно люди пенсионного возраста, — аварийное крыльцо. Они сообщают, что когда крыльцо заснежено, хождение по нему превращается в пытку.

Фаниполь. Вот такой ребус оставили после себя строители при ремонте дороги. Тротуар превращается, превращается… Во что? «Ходим по грязи, ближайший пешеходный переход недалеко, но по болоту, которое начинается сразу после неожиданного окончания тротуара, это расстояние кажется бесконечным», — пишут местные жители.

Витебск, улица Толстого, 4. Обратите внимание на размер зеркала в туалете.

Минск. Проход через двор между домами по улице Чеботарева и Кошевого. Здесь можно организовать прокат резиновых сапог — без них пройти это болото нереально.

Сморгонь. На улице Синицкого недалеко от средней школы № 5 и здания № 6 (это общежитие) строители уложили новые тротуары, занизили бордюрный камень для лучшего перехода проезжей части. Но забыли установить дорожный знак «Пешеходный переход» и нанести соответствующую дорожную разметку. И теперь пешеход и водитель в замешательстве: кто кого обязан пропустить?

Витебск, Московский проспект. Вот так усовершенствовали пешеходную дорожку возле строящегося супермаркета «Виталюр».

Новая остановка и подъезд к ней рядом со школой в поселке Городище (Пинский район). Ну и что здесь нового? Разве что кусок разметки.

Хозяин, на раковине были зеленые наклеечки, нам их снять или пусть остаются?

Сделать дырку под розетку в плитке? Да пожалуйста! А неровные края потом спрячутся, не переживайте.

Это фото прислал плиточник, которому предстоит многое переделывать за своим предшественником: «Это полная лажа, коллега». Его смутила технология укладки плитки на линолеум.