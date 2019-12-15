В Севастополе затонул российский плавучий док с подводной лодкой 8 15.12.2019, 10:52

1,875

Инцидент произошел сегодня ночью.

В Южной бухте Севастополя ночью затонул плавучий док ПД-16, в котором находилась выведенная из состава Черноморского флота списанная 90-метровая неатомная подводная лодка Б-380, сообщает ТАСС.

После этого лодка всплыла и сейчас находится на поверхности. Поскольку работ на доке не проводилось, пострадавших нет. Затопление, как уточняет «Крыминформ», могло произойти из-за плохого технического состояния плавдока — он был заложен еще до Второй мировой войны.

Субмарина была построена в начале 1980-х годов на Горьковском судостроительном заводе «Красное Сормово» и служила флоту около 10 лет под именем «Горьковский комсомолец» — с 1992 года она не покидала плавдок у 69-го причала Южной бухты.

Хотя в 2000-м году правительство распорядилось провести на ней уже капитальный ремонт, а в 2007 году ей присвоили новое имя «Святой князь Георгий», после кризиса 2008 года финансирование было решено прекратить. В 2016 году Минобороны объявило тендер на ее утилизацию.