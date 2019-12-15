Американка проверила счет после работы и оказалась миллионершей 15.12.2019, 11:16

Ей перевели состояние в $37 миллионов.

Жительница американского города Даллас, штат Техас, Рут Баллун (Ruth Balloon) из-за ошибки банка на день получила дополнительные 37 миллионов долларов. Об этом сообщает местный телеканал CBS 11, пишет lenta.ru.

Инцидент произошел 10 декабря. Женщина закончила работу в обувном магазине Roma Boots и решила проверить свой счет в банке LegacyTexas. «Я надеялась, что кто-то действительно подарил мне эти 37 миллионов», — отметила Баллун.

Женщина-миллионерша рассказала, что даже успела подумать, как распорядиться такими деньгами: часть средств она бы направила на благотворительность, а оставшиеся — вложила в недвижимость. Через некоторое время она сообщила мужу о дополнительных миллионах. Мужчина позвонил в банк, где ему сказали, что произошла ошибка. В LegacyTexas извинились и отменили перевод, сняв деньги со счета.

«Я была миллионершей. У меня есть скриншот, так что теперь я могу так говорить», — заметила в шутку американка. Она также подчеркнула, что надеется получить поощрение от банка за честность. Баллун понимает, что такие деньги нельзя было оставлять себе, но уверена, что одного «спасибо» от банка за такое скорое оповещение будет мало.

В LegacyTexas сообщили телеканалу, что ошибка произошла при переводе средств в иностранной валюте сотрудником вручную и путаница привела к переводу внушительной суммы.