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В Украине перенесут дату празднования Рождества на один день с католиками?

  • 15.12.2019, 11:20
В Украине перенесут дату празднования Рождества на один день с католиками?

Это будет сделано, когда украинцы будут готовы.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Киевский Епифаний на брифинге по итогам собора ПЦУ заявил, что церковь перенесет дату празднования Рождества, когда украинцы будут к этому готовы, передает gordonua.com.

Он отметил, что ПЦУ не против переноса даты празднования Рождества, однако не все украинцы на данный момент поддерживают эту идею.

"Особенно это касается западного региона нашего украинского государства. Поэтому мы будем и далее вести просветительскую работу и когда увидим, что абсолютное большинство православных христиан, а особенно наших верующих Православной церкви Украины христиан, готовы к смене календаря, тогда мы проведем календарную реформу", – подчеркнул Епифаний.

По его словам, церковь не может выносить такой вопрос на повестку дня, пока "становится на ноги". По мнению Епифания, этот вопрос будет решен позитивно, но для этого нужно время.

14 декабря в Киеве завершился первый архиерейский собор ПЦУ.


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