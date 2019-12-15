Турция попросила у США комплексы Patriot 4 15.12.2019, 12:24

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Анкара напомнила о том, что является союзником Вашингтона.

Турция готова купить американские ракетные комплексы Patriot, о чем уведомила американскую сторону, и теперь ожидает от нее ответа. Об этом сообщил в субботу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на форуме в Дохе, передает Al-Manar (перевод — РБК).

«Турция считает, что США по-прежнему являются нашим союзником, а мы являемся их союзниками <...> Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это уже совершенная сделка. Предложение России было более выгодным. Теперь мы готовы купить американскую систему Patriot и ждем ответа», — сказал Чавушоглу.

Главный турецкий дипломат также предупредил США, что Турция предпримет ответные меры на любые санкции, которые могут быть наложены из-за сделки с Россией.

США одобрили продажу Турции американских Patriot еще в декабре прошлого года в надежде, что Турция аннулирует сделку с Россией по закупке российских систем С-400. Однако Анкара предпочла не отказываться от сделки с Москвой. Поставки компонентов российских систем стартовали летом этого года. Полностью развернуть С-400 на своей территории Турция планирует весной 2020 года.

В ответ на действия Турции Вашингтон исключил Анкару из совместной программы по созданию истребителей F-35. В конгрессе США сейчас находится законопроект, который предлагает новые санкции в отношении Анкары.