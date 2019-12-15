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Илья Шинкевич стал лучшим защитником Турнира шести наций в Будапеште

  • 15.12.2019, 12:30
Илья Шинкевич стал лучшим защитником Турнира шести наций в Будапеште

Белорус набрал 2 очка при показателе полезности «+5» и 10 бросках по воротам.

Защитник "Витязя" Илья Шинкевич признан лучшим защитником Турнира шести наций в Будапеште, сообщает pressball.by.

Шинкевич провел три матча, в которых набрал 2 (1+1) очка при показателе полезности "+5" и 10 бросках по воротам, отмечает официальный сайт ФХБ. Сборная Беларуси выиграла Турнир шести наций.

На групповом этапе наша команда была сильнее Украины (4:1) и Южной Кореи (6:5 ОТ), а финальном матче победила Францию (3:2).


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