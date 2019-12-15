Кардиолог раскрыл главный секрет здорового сердца 7 15.12.2019, 13:33

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Все дело в двух вещах.

Кардиолог Торстен Дилл из Дюссельдорфа (Германия) раскрыл секрет здоровья сердечно-сосудистой системы. По его словам, для поддержания работы сердца необходимо регулярно заниматься спортом и соблюдать диету, пишет Focus (перевод — lenta.ru).

Дилл рассказал, что как доктор он пытается стать хорошим примером для пациентов. «Я не курю. Я соблюдаю диету, то есть ем мало мяса и много овощей и рыбы. Я поддерживаю свой вес», — уточнил врач.

Он отметил, что самая важная часть профилактики заболеваний сердца — это спорт и тренировки на выносливость. Доктор отметил, что совершает три часовые прогулки в неделю независимо от погоды. По его мнению, регулярность физических упражнений очень важна для здоровья.

Дилл добавил, что самое пагубное влияние на сердце оказывает стресс, поскольку обычно он сопровождается плохим сном, курением, употреблением алкоголя и большого количества сладостей.

Ранее, в ноябре, стало известно, что кофе не несет угрозы для здоровья сердца и не повышает давление, если потреблять его регулярно. При этом красное вино, напротив, может вызвать аритмию.