«Как можно было сделать из нас звезд коррупции?» 9 15.12.2019, 13:59

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Гомельская средняя школа № 25. Фото belsat.eu

Директор гомельской школы прокомментировала скандальное видео с доской.

13 декабря в сети Инстаграм появился видеоролик, снятый в гомельской 25-ой школе. На видео женский голос за кадром спрашивает у учительницы, где находится школьная доска. Растерянный педагог отвечает, что доску попросили на время в другую школу, сообщает «Белсат».

Также автор видео за кадром уточняет, что доску забрала директор. А напоследок добавляет: «В школе № 25 в первом классе у детей забрали учебную доску в наказание, так как родители не приобрели новую доску».

Под видео в Инстаграме появилось более полутора сотен комментариев. Кто-то жалеет учительницу и считает ситуацию абсурдной. Есть и те комментаторы, которые отмечают, что поборы в школе — обычная практика. Корреспонденты belsat.eu подъехали к школе и выяснили подробности на месте.

Выходя из школы, некоторые родители рассказали, что знают о конфликте не только из СМИ, но категорически отказались что-либо объяснять. Директор школы — Нина Клезович озвучивает свою версию:

«Вчера во время осмотра я проходила по кабинетам и увидела, что угол доски был оторван. В 14.00 после окончания занятий доска была снята по моему распоряжению. Работники комплексного обслуживания здания [после ремонта] укрепили в 9:30 эту доску. Женщина, которая это снимала, привела ребенка в 7:40. Учительница — молодой специалист. Я не знаю, почему она так растерялась. Прокомментировать она не смогла. Ко мне никто из родителей не подходил и вопрос о приобретении доски со мной никто не решал. На следующей неделе абсолютно новая доска будет висеть в классе».

Памятник пионером на территории школы № 25 в Гомеле. Фото belsat.eu

Почти то же самое, но с другими уточнениями, нам рассказала учительница истории 25 школы — Татьяна Шевелева: «Любой учитель в первом классе способен провести занятие по русской литературе на пальцах в игровой форме. Я не знаю, как можно было все так перевернуть и сделать из нас звезд коррупции. Доску повесили на третьем занятии. Это где-то после 10-ти».