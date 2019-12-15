«Как можно было сделать из нас звезд коррупции?»9
- 15.12.2019, 13:59
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Директор гомельской школы прокомментировала скандальное видео с доской.
13 декабря в сети Инстаграм появился видеоролик, снятый в гомельской 25-ой школе. На видео женский голос за кадром спрашивает у учительницы, где находится школьная доска. Растерянный педагог отвечает, что доску попросили на время в другую школу, сообщает «Белсат».
Также автор видео за кадром уточняет, что доску забрала директор. А напоследок добавляет: «В школе № 25 в первом классе у детей забрали учебную доску в наказание, так как родители не приобрели новую доску».
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«Бесплатное образование» ⠀ Сегодня утром моя подруга присылает мне видео. В школе с родителей собирают деньги на новую учебную доску. Что?🤯 А разве доска не входит в налоги? Я понимаю ещё собрать деньги на краску для пола. На новые дополнительные тетради. Но вот это? ⠀ Ладно, про сбор денежных средств в садах и школах можно спорить и возмущаться до бесконечности. Но то, как поступила директор школы номер 25 в Гомеле - это просто беспредел и хамство по отношению к детям! Директор поручила собрать деньги учителю. Учительница пыталась, но не у всех родителей есть возможность... Деньги не собрали. Директор видимо долго терпела. А потом просто пришла, сняла и забрала старую доску🤯! ⠀ Как учителю проводить уроки? Бедные первоклашки! Учительница даже боится говорить правду всей этой ситуации🤦🏼♀️! ⠀ Сколько мы будем терпеть и молчать? Куда и кому уходят деньги для «бесплатного» образования в нашей стране??? Прошу сделать максимальный репост, хочу чтобы это дело дошло но новостей и у детей в первом классе была новая доска, приобретённая не за родительские средства! ⠀ Всем спасибо❤️!
Под видео в Инстаграме появилось более полутора сотен комментариев. Кто-то жалеет учительницу и считает ситуацию абсурдной. Есть и те комментаторы, которые отмечают, что поборы в школе — обычная практика. Корреспонденты belsat.eu подъехали к школе и выяснили подробности на месте.
Выходя из школы, некоторые родители рассказали, что знают о конфликте не только из СМИ, но категорически отказались что-либо объяснять. Директор школы — Нина Клезович озвучивает свою версию:
«Вчера во время осмотра я проходила по кабинетам и увидела, что угол доски был оторван. В 14.00 после окончания занятий доска была снята по моему распоряжению. Работники комплексного обслуживания здания [после ремонта] укрепили в 9:30 эту доску. Женщина, которая это снимала, привела ребенка в 7:40. Учительница — молодой специалист. Я не знаю, почему она так растерялась. Прокомментировать она не смогла. Ко мне никто из родителей не подходил и вопрос о приобретении доски со мной никто не решал. На следующей неделе абсолютно новая доска будет висеть в классе».
Почти то же самое, но с другими уточнениями, нам рассказала учительница истории 25 школы — Татьяна Шевелева: «Любой учитель в первом классе способен провести занятие по русской литературе на пальцах в игровой форме. Я не знаю, как можно было все так перевернуть и сделать из нас звезд коррупции. Доску повесили на третьем занятии. Это где-то после 10-ти».