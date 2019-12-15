Более ста противников аккумуляторного завода вышли на площадь в центре Бреста 1 15.12.2019, 14:14

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После встречи на площади брестчане прошли маршем по городу.

Около полудня 15 декабря на площади Ленина в Бресте в очередной раз собрались противники строительства аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года, сообщают naviny.by.

По данным правозащитника Романа Кисляка, в 12:40 на площади было более 100 человек. Милиция через мегафон предупреждала собравшихся об ответственности за проведение несанкционированной акции.

Пришедшие на площадь обсудили решение Верховного суда от 12 декабря, который отказался удовлетворить апелляционную жалобу учредителей брестского областного экологического правозащитного общественного объединения «ЭкоБрест». Верховный суд оставил в силе решение Брестского областного суда от 25 сентября, который не удовлетворил жалобу учредителей на отказ в регистрации объединения. Учредители «ЭкоБреста» просили Верховный суд отменить решение областного суда и обязать главное управление юстиции Брестского облисполкома зарегистрировать общественное объединение.

Как сообщалось, учредительное собрание «ЭкоБреста» состоялось 26 мая. Учредителями организации выступили 12 жителей Бреста и Брестского района. Главная цель — широкое привлечение общественности к решению экологических проблем, защита прав и свобод человека, зафиксированных в Конституции Беларуси и ее международных договорах. 26 июня в главное управление юстиции Брестского облисполкома были поданы документы на регистрацию организации. 26 июля был получен отказ в госрегистрации.

Собравшиеся сегодня на площади назвали решение Верховного суда предсказуемым. Брестчанин Дмитрий Андросюк считает, что власти боятся объединения людей в любом формате. Тот факт, что власти боятся любой организованной активности людей, подтверждает не только это постановление Верховного суда, но и решение местных властей в январе текущего года, добавила жительница Брестского района Ирина Силицкая. Тогда власти отказали в регистрации инициативной группы по проведению местного референдума против строительства аккумуляторного завода.

Сегодня собравшиеся на площади также обсудили прошедшие на этой неделе суды над двумя противниками аккумуляторного завода: Андреем Слижом и Александром Марачевским. Их судили за участие в предвыборном агитационном пикете кандидата в депутаты Палаты представителей активистки кампании «Европейская Беларусь» Полины Шaрендo-Панасюк, который состоялся 25 октября на улице Советской в Бресте. Одним из пунктов предвыборной программы Шaрендo-Панасюк было закрытие аккумуляторного завода.

После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12.40, противники строительства завода прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской до кинотеатра «Беларусь».