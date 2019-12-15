Алесь Круткин: Еще раз убедился в том, что большинство белорусов ненавидят Лукашенко 15.12.2019, 14:25

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Алесь Круткин

Блогер поделился рассказом о последнем опыте.

Активист и видеоблогер Алесь Круткин был арестован 28 ноября во время визита в РУВД Полоцкого района, куда его пригласили, чтобы вернуть конфискованные ранее вещи. Таким образом власти попытались отомстить активисту за участие в «избирательной кампании» и критику. 15 суток Алесь Круткин провел в ИВС и сразу после освобождения ответил на вопросы.

- Ранее вас неоднократно задерживали, вы были на «сутках» в Минске. Чем отличаются условия содержания в ИВС Полоцка?

- За все время ареста я был в трех камерах. Первая была рассчитана на восемь мест, но там было от 11 до 13 человек. Места, конечно не хватало. Позже меня перевили в четырехместную камеру.

На деньги Евросоюза в ИВС был проведен ремонт, но , скорее всего, большую часть выделенных средств просто украли. Не работала канализация, периодически отсутствовала вода в кранах. Сокамерники говорили, что таким образом экономить пытаются. При этом постоянно работало радио и горел свет. Прогулок не было вообще. Книги не передавали, были только те, которые остались от предыдущих арестантов. Это, в основном, американские детективы, либо литература со времен Советского Союза, старые все книги.

К арестантам отношение наплевательское. У женщины в соседней камере началась белая горячка. Приходил врач, делал ей укол, но это не помогало, становилось только хуже. Получается, что и этот человек страдал и те, кто находился с ней в камере. Женщину обязаны были забрать в больницу, но этого не сделали.

- Что за люди были с вами в камере?

- Большая часть - это люди, которых задержали за мелкое хищение, например продуктов из магазинов. При этом видно, что воровать они стали не от хорошей жизни. Просто есть нечего. Были и те, кого во время очередной облавы задержали за нахождение в общественном месте в нетрезвом виде. Очень много подследственных, потому что в Полоцке нет следственного изолятора.

- О чем разговаривали?

- Конечно, про политику, про жизнь. Могу с уверенностью сказать, что 99% недовольны нынешней властью. Учитывая специфику места, в котором я находился, было много разговоров о пенитенциарной системе и ее недостатках. Например, во время отбывания тюремного срока в Беларуси работа на зоне не учитывается в стаж и многим трудно получить социальную пенсию. Выходит человек после отсидки, а его на работу не берут и пенсии нет. Как жить? Что делать? Люди вынуждены искать доход не совсем законными методами. У них просто нет другого выхода. Многие становятся бездомными.

Сокамерники очень удивлялись, что за репост можно попасть на суки. Это у людей вызывало еще более негативную реакцию по отношению к власти. Когда узнали, что начальник РУВД лично запретил мне передавать передачи, зауважали еще сильнее. Передавали чай и сигареты даже из соседних камер, с днем рождения поздравляла вся тюрьма. На самом деле, политические арестанты — очень большая редкость для Полоцкого ИВС, давно здесь таких не было.

Многие, узнав, что я веду канал на YouTube, просили написать и рассказать о своих проблемах. Часть из них я перечислил выше, но еще сюда много можно добавить. И милицейский беспредел, когда в конце месяца облавы устраивают в центре города для выполнения плана, и наглость чиновников. А о коррупции местных властей рассказов было на пару выпусков видеоблога. А еще — об общих для всех проблемах: безработица, отъезд в Россию на заработки, коррупция властей. Не уверен, что смогу описать этот шквал людских проблем, даже чисто физически, по времени.

- А с охранниками общались?

- Они были совсем из молодых ребят. Не скажу, что они плохо ко мне относились, просто совершенно не поддерживали контакт. Видно им сказали кто я такой и эти люди боялись за свою работу и избегали всяческого общения со мной. Единственное, что начальника «сдали» - сказали, что передач не будет по его личному приказу. А так - просто проверяли камеру, приносили еду и все. Там же везде видеокамеры, они просто боялись разговаривать.

- Вам объяснили, почему в день освобождения вывезли на окраину Полоцка?

- Чтобы не было беспорядков у стен РУВД (смеется). Они очень удивились, что собралось так много людей. А ведь еще и салют устроили на день рождения. Это необычно для Полоцка — здесь даже во время «тунеядских протестов» тишина была. Пусть привыкают.

Хотелось бы поблагодарить за поддержку всех, кто волновался, кто ждал и писал. Это чувствовалось даже за решеткой. А самым лучшим подарком стала акция, которая прошла в день, когда мне стукнуло 30 лет, в Минске.