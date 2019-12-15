Кто покупает в аэропорту «Минск» норковые шубы за $4 тысячи? 11 15.12.2019, 14:33

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Иллюстрационное фото

Продавцы поделились информацией.

В минском аэропорту можно не только улететь в жаркие страны, но и утеплиться на месте.

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Журналист kp.by на выходе из аэропорта, покупая с лотка мороженое и рассматривая плюшевых мишек, увидел на импровизированной вешалке… эффектные шубы. Норковые, натуральные.

- И чего они у вас тут пылятся? Сувениры, мороженое да конфеты - это понятно. А шубы, поди, никто не берет? - спросили журналисты у симпатичной продавщицы.

- А вот и нет, - улыбнулась девушка. - Берут! Минимум раз в неделю покупают.

- Ого! Наверное, иностранцы, которые прилетают и боятся замерзнуть в Беларуси?

- Да нет, и наши тоже покупают. Шубы хорошие - на Брестчине шьют, - пояснила продавец, уточнив, что цена шуб доходит до 8 тысяч белорусских рублей (до 4 тысяч долларов).