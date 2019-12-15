Сенатор Грэм пообещал быстро завершить импичмент Трампа 2 15.12.2019, 14:41

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Как это произойдет?

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, возглавляющий юридический комитет Сената США, заявил 14 декабря каналу CNN, что сделает все, чтобы быстро "положить конец" процессу импичмента президента США Дональда Трампа, который начали в Конгрессе США.

По словам сенатора, он сделает все, чтобы "эта вещь умерла быстро" в Сенате.

Он назвал "чушью" происходящее вокруг процесса импичмента. Грэм убежден, что Трамп "выйдет из этого более сильным".

Сенатор также заявил, что хочет слушать не показания свидетелей, а доводы Палаты представителей, которые конгрессмены изложат в своем заключении. По словам Грэма, он предпочел бы, чтобы это закончилось как можно быстрее.

24 сентября спикер Палаты представителей Конгресса США, демократ Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении Трампа на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Из нее следует, что Трамп поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию".

Глава Белого дома называет расследование "охотой на ведьм" и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему "не подталкивали", и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

2 декабря Республиканская партия США опубликовала 123-страничный доклад, отрицающий обвинения в адрес Трампа, которые могут привести к его импичменту.

В Палате представителей Конгресса США 3 декабря обнародовали доклад нескольких комитетов о расследовании по делу об импичменте Трампа. В отчете указано, что Трамп злоупотребил властью и препятствовал расследованию своих действий в Конгрессе. Отмечается, что Трамп намеревался "добиться переизбрания, осложнить перспективы для своего оппонента на выборах и повлиять на выборы в свою пользу" и таким образом "поставил свои личные интересы выше национальных интересов США". Трамп в Лондоне 4 декабря назвал "посмешищем" доклад комитетов Палаты представителей.

10 декабря в Белом доме заявили, что Трамп хочет скорейшего рассмотрения вопроса об импичменте в Сенате.

13 декабря Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США проголосовал за утверждение двух статей, на основании которых палата проведет голосование по импичменту Трампа.

Голосование в Палате представителей ожидается на следующей неделе. После этого решение будет принимать Сенат. Если в Сенате набирается достаточное количество голосов, президента отстраняют от должности. Вдобавок против него могут начать уголовное расследование или запретить ему занимать должности в течение определенного времени.

В Палате представителей большинство состоит из демократов, а в Сенате – из республиканцев.