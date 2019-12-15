Огонь по «базам» 1 15.12.2019, 14:50

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Что изменится в Беларуси после повышения базовой ставки и базовой величины.

1-го января, 2020 год, повышается, базовая величина, базовая ставка С 1-го января 2020 года власти повышают базовую величину и базовую ставку, пишет «Бобруйский курьер».

Базовая величина увеличивается до 27 рублей. Об этом говорится в постановлении Совета Министров от 13 декабря № 861.

Увеличение базовой величины произойдет, точнее – случится 1 января 2020 года.

Как известно, с ростом базовой величины растут и суммы штрафов, «привязанные» к ней. Впрочем, при этом повышается и размер некоторых выплат – пособии, стипендии.

В прошлый раз базовая ставка повышалась с 1 января 2019 г. – на рубль. В течение 2019 г. она составляла 25,5 рубля. Сейчас же она повысится сразу на полтора рубля.

Между тем с 1 января 2020 года также вырастет базовая ставка. Ее размер составит 185 рублей. Базовая ставка «заложена» в оплате труда работников бюджетных организаций и приравненных к ним.

Особенность в том, что с 1 января 2020 года отменяется тарифная ставка первого разряда, и вместо нее будет использоваться именно базовая ставка.