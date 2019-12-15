Süddeutsche Zeitung: «Северный поток-2» еще может сорваться 3 15.12.2019, 14:57

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У проекта есть ахиллесова пята.

Трубопровод «Северный поток — 2» почти достроен, однако США все еще пытаются остановить проект: этой ночью Конгресс США проголосовал за санкции, которые могут, по крайней мере, затормозить строительство «Северного потока — 2», трубопровода из России в Германию. Предстоит еще одобрение Сената, однако решение может иметь более далеко идущие последствия. Самые основные вопросы и ответы приводит газета Süddeutsche Zeitung (перевод — inosmi.ru).

Что представляет собой «Северный поток — 2»?

В Балтийском море уже есть большой трубопровод, по которому газ из России идет в ЕС — «Северный поток — 1». Он был введен в эксплуатацию еще в 2011 году и достиг предела своих мощностей. Помочь ему транспортировать больший объем газа призван «Северный поток — 2». Трубопровод проходит преимущественно по дну Балтийского моря — от российского побережья до Грайфсвальда. Длина «Северного потока — 2» составит 1230 км. Это один из самых протяженных морских трубопроводов в мире. На данный момент предстоит достроить еще порядка 300 км.

Как будут выглядеть санкции?

Санкции направлены на операторов трубоукладчиков в Балтийском море. Госсекретарь США в течение 60 дней должен будет доложить Конгрессу о том, какие корабли задействуются и каким компаниям они принадлежат. В отношении менеджеров и основных акционеров этих фирм США введут запрет на въезд. Действующие визы будут аннулированы. Транзакции причастных лиц, которые относятся к их бизнесу или собственности в США, будут заблокированы.

Какие интересы у США?

США опасаются, что Европа и, в особенности, Германия из-за «Северного потока — 2» впадут в зависимость от России — экономически и политически. При помощи проекта Россия еще сильнее сможет использовать свои энергетические поставки как средство давления для реализации своих целей. Но интересы США не только геополитические, но и экономические. Если страна раньше была, в основном, импортером ископаемого топлива, за прошедшие годы она превратилась в крупного производителя и экспортера. В особенности благодаря так называемому методу гидроразрыва США могут добывать намного больше газа, чем раньше. Конечно же, они хотят продавать его и в Европу.

Какие еще компании окажутся под санкциями?

Собственником «Северного потока-2» является российский концерн Газпром. Однако за ним стоят инвесторы из ЕС. Помимо двух немецких концернов Uniper и Wintershall Dea это французская компания Engie, австрийская OMV и британско-голландская группа компаний Shell. На них приходится 50 процентов финансирования проекта, стоимость которого оценивается в 9,5 млрд евро. Проценты по своим кредитам они увидят лишь после запуска трубопровода. Поэтому полный провал проекта никому не выгоден. Остается ждать, как Сенат США отнесется к инициативе, заявили в Uniper. Также по этому вопросу они находятся в контакте с «соответствующими органами федерального правительства».

Почему санкции вводятся только сейчас — когда проект практически готов?

До этого Конгресс и Белый дом полагались на датское правительство. Потому что трубопровод должен проходить и через датские территориальные воды — и поначалу датчане отказывались выдавать разрешение. В конце октября Дания все же его выдала. Тем самым отпал последний барьер в ЕС на пути реализации трубопровода. Это могло стать спусковым крючком для санкций, потому что иным образом трубопровод уже не затормозить. Это «более чем недружественный акт», говорит Оливер Хермес (Oliver Hermes), председатель Восточного комитета немецкой экономики. В конце концов, все разрешения выданы.

Можно ли вообще еще остановить «Северный поток — 2»?

Санкции могут, по меньшей мере, сильно ограничить строительство. Потому что таких кораблей, как Pioneering Spirit, который сейчас прокладывает трубы в Балтийском море, немного. Этот корабль считается крупнейшим в мире в своем роде и принадлежит компании Allseas. На «Северный поток — 2» работает также и корабль концерна Saipem — в этом глобальном бизнесе есть только эти две фирмы. «Это ахиллесова пята», — говорят в кругах консорциума.

Почему и в Европе есть противники проекта?

Страны Центральной и Восточной Европы с самого начала были против инициативы. Украина опасается, что ее трубопроводная сеть станет избыточной. Тем самым страна потеряет транзитные сборы, такой важный источник доходов. Еще важнее стратегическое значение трубопроводов в ситуации, когда силы между Россией и Украиной распределены не равным образом. Россия аннексировала украинский полуостров Крым и фактически контролирует территории восточной Украины. Украина хотя и получила независимость от российских газовых поставок, чтобы не стать жертвой шантажа, но если по трубопроводу на Запад не будет идти газ или его будет слишком мало, она опасается, что у России будет еще меньше причин, чтобы учитывать позиции Украины. Страны Восточной Европы видят ситуацию схожим образом и опасаются, что в случае конфликтной ситуации они окажутся отрезанными от газа. Кроме того, по мнению многих в ЕС, трубопровод противоречит цели диверсификации энергетических поставок и меньшей зависимости от российского газа.