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Хавбек «Немана» стал лучшим футболистом Кыргызстана

  • 15.12.2019, 15:32
Хавбек «Немана» стал лучшим футболистом Кыргызстана
Гулжигит Алыкулов

Полузащитнику гродненского клуба — 19 лет.

19-летний полузащитник "Немана" Гулжигит Алыкулов победил в номинации "Суперфутболист года в Кыргызстане-2019" по версии издания "Супер Инфо", сообщает pressball.by.

"Награду посвящаю своему отцу. Он меня всегда поддерживал. Победа дала мне большую силу и стимул. Постараюсь и дальше добиваться успехов ради своего народа", — передает слова Алыкулова пресс-служба гродненского клуба.

В чемпионате Беларуси-2019 Алыкулов набрад 8 (4+4) очко в 22 матчах в составе "Немана".


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