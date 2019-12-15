«Серый кардинал» Путина засветился в компании боевиков «ДНР» 2 15.12.2019, 16:11

Владислав Сурков

Фотография попала в соцсети.

Помощник российского правителя Владислав Сурков лично побывал на съезде главарей боевиков "ДНР" и "ЛНР", сообщает сайт apostrophe.ua.

Как пишут в сети, во время визита на мероприятие Сурков также прокомментировал итоги "нормандской встречи".

Отмечается, что съезд был организован первым так называемым премьером «ДНР» Александром Бородаем. В нем приняли участие как бывшие, так и действующие руководители боевиков.

В ходе мероприятия боевики неоднократно говорили о том, что не собираются покидать Донбасс, а в случае обострения ситуации - "потенциал добровольческого движения России готов быть задействован в максимально короткие сроки в необходимых для фронта объемах".