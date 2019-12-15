Синоптики: Завтра будет до +8°С 15.12.2019, 16:30

Утром ожидаются небольшие осадки.

До 8 градусов тепла ожидается в Беларуси в понедельник, 16 декабря, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По данным синоптиков, в ближайшие сутки будет преобладать облачная с прояснениями погода. Ночью и утром возможны небольшие кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), местами слабый гололед. Ожидается юго-западный ветер (5-10 м/с), порывами до 14 м/с, утром и днем в отдельных районах - до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 1 градуса до 5 градусов тепла, днем будет 2-8 градусов тепла.