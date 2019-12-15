В России разоблачили провокаторов на выборах 15.12.2019, 16:43

Кто и как срывал выборы в Мосгордуму.

Московское предвыборное лето выдалось скандальным. Медиагруппа «Патриот» Евгения Пригожина в ежедневном режиме транслировала «расследования» о «разоблачении провокаций» со стороны оппозиционных кандидатов. А сейчас покажем, кто на самом деле срывал московские выборы, пишет корреспондент отдела расследований «Новой газеты» Денис Коротков

Выборы в Московскую городскую думу этого года вылились в самый масштабный за последнее время политический кризис. Массовые акции протеста, «московское дело» с чудовищными и ничем не обоснованными приговорами, открытые обращения к власти учителей, священников, деятелей искусства, спонтанно начавшееся движение матерей и родственников политзаключенных… Журналисты и политологи долго ломали голову над тем, кто и зачем устроил в стране столь вызывающий бардак, не имеющий никакого прикладного смысла: с нападением на волонтеров, собирающих подписи за независимых кандидатов, с провокациями, от которых в прямом смысле слова несло фекалиями, с фейк-ньюс…

Частично ответ на этот вопрос у нас есть.

В распоряжении «Новой» оказались рабочие документы тех, кто планировал и осуществлял кампанию по противодействию одному из самых ярких оппозиционных кандидатов — Любови Соболь.

Глава московского избиркома говорил о том, что Соболь не смогла собрать подписи. Теперь мы знаем почему. Ее сторонникам это сделать просто не дали.

Главы московского и российского избиркомов утверждают, что часть подписей была подделана. Мы теперь знаем кто, как и где их рисовал.

Кризис в стране и грязные выборы обеспечили титушки и журналисты, которые могут быть связаны с «кремлевским поваром» Евгением Пригожиным — вот их расписки в получении денег, отчеты, людоедские планы… И совсем не кажется странным, что всеми этим гопниками заправляли ультраправые.

В этой связи вопрос: группа компаний «Конкорд» назначена поставщиком услуг политического кейтеринга в России?

Если коротко: все эти новости и «расследования» — один плохой спектакль, за несколько миллионов рублей поставленный псевдожурналистами Евгения Пригожина: «Выездное обслуживание» москвичей. «Сеанс магии с разоблачением» — в подарок от «Новой газеты».

Строгие правила внутрикорпоративной безопасности группы «Конкорд» и «Патриота» традиционно сочетаются с разгильдяйством исполнителей, так что в распоряжении редакции «Новой» оказались некоторые свидетельства пиаровского креатива. Наш источник предпочел сохранить анонимность, но мы расценили информацию как достоверную. Тем более среди представленных материалов много фото и рукописных документов.

Сомнения отпали, когда постановочный характер «новостей» и «расследований» от медиагруппы «Патриот» нам раскрыл основной подрядчик предвыборных провокаций.

Звезды расследовательской журналистики работают на ФАН

Откровения якобы разочаровавшегося в оппозиции члена штаба Любови Соболь, рассказавшего «всю правду» о сборе подписей, подготовленные «расследования», в результате которых будто был обнаружен «подпольный штаб по рисовке подписей» за оппозиционных кандидатов, тайные дома, в которых проживали, «свезенные Навальным проплаченные» протестующие из регионов…

Летом 2019 года по части разоблачений оппозиции, а особенно кандидата в Мосгордуму по 32-му округу Любови Соболь, петербургская медиагруппа «Патриот» дала фору и московским СМИ, и федеральным каналам. На сайтах Федерального агентства новостей (ФАН), «Народных новостей», «Политики сегодня» и десятках других, более-менее очевидно связанных с Евгением Пригожиным ресурсов разоблачительные материалы шли косяками.

Показываем, как это сделано.

Как мы нашли режиссера

Одна из самых громких историй — обнаружение «подпольного цеха» по штамповке поддельных подписей избирателей за выдвижение кандидатом в Мосгордуму Любови Соболь (в ролике с 06.03 до 07.10).

«В Пресненском районе сотрудники полиции «накрыли» подпольную «фабрику» по изготовлению поддельных подписей в пользу Любови Соболь. Трое молодых людей на съемной квартире «штамповали» автографы москвичей и переписывали их персональные данные вплоть до паспортных. Напоминаем, что за подделку подписей избирателей предусматривается уголовная ответственность по статье 142 часть 2», — сообщило ФАН 29 июня 2019 года.

Судя по материалу агентства, друг хозяина сданной в наем недвижимости заподозрил что-то неладное и посетил квартиру в сопровождении полиции. Вместо тихой семейной пары в снятом помещении обнаружилось подобие офиса, в котором трое молодых людей «рисовали» подписи «за Соболь». Чтобы не было сомнений в том, сторонники какого кандидата организовали преступный конвейер — кругом открытки с изображением кандидата, на доске — график фальсификаций, фамилии: Соболь, Яшин, Янкаускас.

Сообщений о возбуждении уголовного дела или составлении административного протокола не последовало несмотря на релиз московского ГУ МВД.

«Новая газета» берет на себя смелость закончить столь блистательно начатое Федеральным агентством новостей расследование.

В распоряжении нашей редакции оказались некоторые фотографии, сделанные в той самой «нехорошей квартире» за несколько дней до того, как ее обнаружили отважные расследователи ФАН. Чтобы убедиться, что эта та самая квартира, достаточно сравнить фото с видеоматериалом, опубликованным ФАН.

Интересное фото — селфи, сделанное, очевидно, одним из тех, кто квартирку обустраивал, 26 июня — за три дня до того, как ФАН и полиция «разоблачили фальсификаторов».

Персонаж на селфи легко узнаваем — это политтехнолог Игорь Мангушев.

СПРАВКА

Игорь Мангушев в прошлом известен, как православный активист, деятель «Лиги безопасного интернета», борец за независимость Донбасса, соратник ныне арестованных боевиков из Е.Н.О.Т. corp., с которыми, по его словам, разругался еще в 2015 году.

Как известно из украденных «Анонимным интернационалом» документов, в 2013 году работал на «фабрику интернет-троллей» (чего не отрицал), которая, судя по всему, связана с тем самым Евгением Пригожиным, который в 2019 году официально возглавил попечительский совет медиагруппы «Патриот».

Сейчас считает себя независимым медиатехнологом. Наемником. По его словам, в России в настоящее время нет политической силы, чьи ценности были бы ему достаточно близки.

Игорь Мангушев неожиданно легко согласился на встречу и разговор. И после рассказа о документах, присланных в редакцию, так же неожиданно согласился, что поработал на московских выборах: «Я подрядчик. Но я не являюсь штатным сотрудником этого проекта».

Имя заказчика Игорь Мангушев назвать отказался. Но признал, что провокации, в ходе которых в нескольких квартирах были оборудованы «фабрики фальшивых подписей за оппозицию», — дело рук его команды. Мангушев утверждает, что с людьми из структур Евгения Пригожина напрямую не связывался, но

если ему для реализации провокаций нужны были журналисты, он сообщал заказчику, и «по свистку» приезжали журналисты Федерального агентства новостей.

Последствий своей откровенности с «Новой газетой» Мангушев не опасается: «Учитывая, что утечка произошла не по моей вине — это проблемы заказчика, — тот заказ я отработал, дальше — не мои проблемы. В этой битве жабы с гадюкой у меня симпатий нет».

«Сеня говорит»

Не менее громкий проект «Патриота» — разочаровавшийся в оппозиции бывший активист штаба Любови Соболь Арсений Шипеленко. Свой рассказ он принес все в то же ФАН.

«Арсений объяснил, что грязные методы, преследование несогласных, бесчеловечное и потребительское отношение к людям — единственное, чем запомнилась внутренняя кухня избирательной кампании Соболь».

«Новая газета» узнала, сколько стоит откровенность Арсения.

За работу над проектом «Сеня говорит» на следующий день после публикации «расследования» «Анатомия протеста» молодой социолог, судя по распискам, вероятно, должен был получить не менее 850 тысяч рублей.

Судя по распискам, услуги социолога Шипеленко стоили 850 тысяч рублей

Рассказ Арсения Шипеленко о том, как устроено волонтерство в штабе Соболь

«Я давно в оппозиционном движении (…) интересовался политикой лет с тринадцати, принимал участие в разных оппозиционных акциях, был даже на первых "болотных"», — вспоминает Арсений, рассказывая о «внутренней кухне» штаба Соболь.

Для человека с социологическим образованием у Шипеленко интересное понятие об оппозиции. Интернет хранит память о том, что в период «болотных» протестов Арсений Шипеленко был координатором движения «Новый рубеж», и если его что и не устраивало в Коституции, то это запрет на государственную идеологию.

После публикации своих откровений на ресурсах «Патриота» Арсений Шипеленко разместил очередное обращение (его просмотрело на момент публикации 28 человек), где заявил о своем бескорыстии:

«Интересна идея о том, что я, человек, помогавший людям, поменялся и продал свое доброе имя на какие-то деньги (…) По себе людей не судят. Если для вас поменять свое доброе имя на какой-то мелкий прайс — это хорошо, и это возможно — то я рад за вас, ребята».

И посетовал, что его никто не спросил о мотивах неординарного поступка.

«Новая газета» попыталась спросить, узнает ли Шипеленко свой почерк в расписках и является ли «прайс» в 850 тысяч рублей «мелким»?

Мобильный номер, которым пользовался Шипеленко в период работы в штабе Соболь, сейчас отключен, и мы направили просьбу о комментарии через сеть в «ВКонтакте», в которой Арсений присутствует под именем Андрея Воротынцева. Наше сообщение прочитано, ответа пока не получено.

Игорь Мангушев на просьбу рассказать о проекте «Сеня говорит» улыбнулся: «Без комментариев».

Связь Арсения Шипеленко с людьми из проекта Игоря Мангушева мы покажем в следующей части нашей истории.

Домик в Мытищах

Очередная сенсация громыхнула 31 августа: сотрудники ФАН нашли съемный дом, в который, по их словам, оппозиция свозила из регионов молодых людей для участия в несогласованном митинге — за вознаграждение.

«Группа проплаченных активистов, численностью в несколько десятков человек, прибывшая из Ивановской и Калужской областей, накануне незаконной акции поселилась в одном из домов в Мытищах. Об этом сообщил внедрившийся в «оппозиционные» ряды активистов скандального блогера Алексея Навального корреспондент Федерального агентства новостей».

Внедренный к оппозиционным наймитам хитрый лазутчик из-под полы заснял их логово.

Мы нашли этот домик в деревне Подрезово Мытищинского района. Вот фото внутренних помещений. Сравнив с видео, убедились: это тот дом.

Игорь Мангушев подтвердил «Новой газете», что «домик с проплаченными оппозиционерами» — часть поставленного им спектакля. При наличии расписок отрицать это было бы сложно.

Краткий договор на аренду помещения

Арендатором выступил Всеволод Дугин, которого, как пояснил Мангушев, он иногда привлекает для работы в своих проектах.

Фамилия Дугина возвращает нас к персоне Арсения Шипеленко — они товарищи, не так давно вместе посещали Луганский университет с миссией от Российского университета дружбы народов.

Траты на вознаграждение участников — 150 тысяч рублей.

Кто занимался их привлечением, ясно из другой расписки — некий Александр Босых 30 августа 2019 года своей подписью подтверждает, что привлек в проект десять человек, в том же рукописном документе — фамилии и подписи в получении денег.

Занятно, что в избирательной кампании в МГД принимал участие кандидат с таким именем и фамилией — Александр Босых пытался пройти по избирательному округу № 5, но не был зарегистрирован. Игорь Мангушев подтвердил, что людей для массовки по проекту «Домик» набирали через того самого кандидата. Мы направили Александру Босых просьбу связаться с редакцией через «ВКонтакте» и фейсбук, ответ пока не получен.

Кстати, единственное достижение господина Босых во время «избирательной кампании», о котором он рассказал на странице в «ВКонтакте», — очередное разоблачение оппозиции: им лично была обнаружена «фабрика» по фальсификации подписных листов в пользу оппозиционных кандидатов Любови Соболь, Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова. По словам Мангушева, к организации этой провокации Босых имел лишь косвенное отношение — якобы его использовали «в темную».

Социолог Всеволод Дугин на вопрос «Новой газеты» о том, какое отношение он имеет к домику в Мытищах, сначала ответил, что часто снимает различные дома и не помнит: «Допускаю, но не помню». Потом решил, что не снимал. Потом задумался. Почерк в договоре, говорит, такой, какой был раньше, подпись «не совсем моя, очень похожа на мою».

— Всеволод, простой вопрос. Вы этот дом снимали 30 августа 2019 года?

— Ммм... Нет.

— То есть категорически утверждаете, что не снимали?

— Ну, скажу так, дом в Подрезово теоретически когда-нибудь я мог снимать, но 30 августа вряд ли!

Более определенного ответа мы получить не смогли.

Штрих к портрету жильцов: по словам Игоря Мангушева, после себя они оставили пустые бутылки из-под алкоголя, битую посуду и рвотные массы.

Подтвердить эту информацию у риэлтора мы не смогли, он предпочел не обсуждать нюансы своей коммерции. Но, судя по «финансовым документам», кроме 40 тысяч рублей за сутки аренды с арендатора был взыскан и 20-тысячный депозит, предусмотренный на случай порчи имущества арендодателя.

Фрик-ферма

Напоследок — немного веселья. Разноцветная прическа, вызывающие туалетыь, а поперек надпись — «Дам Янкаускасу» . Появление на Трубной площади во время акции 18 июля 2019 года женщины с прической из разноцветных косичек, под камерами журналистов распахнувшей надетый на голое тело плащик, возбудило СМИ из пригожинского объединения.

Двумя неделями позже, 10 августа, по заявлению тех же ресурсов из группы «Патриот», «митинг-концерт оппозиции в защиту московских кандидатов в депутаты перерос в настоящее фрик-шоу». В качестве доказательств — фото и видео мужчин и женщин в вызывающей одежде, с прическами в зеленых и фиолетовых тонах.

Обнаружить даму с разноцветными косичками оказалось не так уж трудно — ее зовут Анна, она присутствует в социальных сетях под именем Стеллы Лущенко и предлагает услуги по макияжу и наращиванию волос. Интереснее оказались полученные нами фото, на которых как раз Стелла и делает разноцветные прически группе молодых людей, позже запечатленных операторами ФАН на протестном мероприятии.

Вот кого мы не ожидали увидеть на подготовке «оппозиционных» демонстрантов — вполне лояльного действующей власти кандидата на выборах в МГД — члена «Союза добровольцев Донбасса» Марию Коледу. Но она там присутствовала и явно не возмущалась подготовкой шабаша с намеком на нетрадиционные ценности. Более того, похоже, что помещение, в котором готовился перформанс, принадлежало как раз Коледе.

Мы позвонили Марии Коледе и попросили прокомментировать ее присутствие на странном фото. Яркое событие экс-кандидату не запомнилось:

«Честно говоря, данные фотографии вижу впервые. Ничего прокомментировать пока не могу, так как где, кем и когда они сделаны — не знаю, так как встреч у меня происходит много и круг общения у меня большой».

Анна-Стелла на обращение в социальной сети не ответила.

Игорь Мангушев фриков помнит (по 10 тысяч рублей «за голову»), они готовились вместе с «бомжами» и «цыганами», но участие Коледы в этой акции объясняет, скорее, совпадением.

«Меня не допустили до управления кампанией Коледы, а жаль, я бы мог выиграть… С фриками она сфотографировалась просто потому, что они смешные. Ну и пользовались ее помещением».

Кризис жанра

Все-таки хорошая провокация — тоже искусство. И одного бюджета мало. Если же, как это регулярно случается в структурах Пригожина, еще и информация утекает изо всех щелей в разные стороны. Несмотря на службу безопасности из десятков отставных оперативников в майорских и полковничьих чинах результат предсказуемо получается «как всегда».

«Новая газета» не направляла редакционного запроса ни в ФАН, ни в медиагруппу «Патриот», ни лично Евгению Пригожину: мы просто не придумали, как сформулировать вопрос.

Операция «Гoвномет» и вопрос руководству московской полиции

Перед вами видеоотчет провокаторов об операции «Говномет» — реальные сборщики подписей были облиты фекалиями на улице. 26 июня 2019 года «Новая газета» обратилась с запросом в ГУВД Москвы с требованием расследовать случаи нападения на людей, найти нападавших и возбудить уголовное дело. Спустя короткое время полиция ответила нам: на сборщиков подписей нападали обычные хулиганы.

Теперь у нас на руках есть расписки этих «хулиганов» о вознаграждании за операцию «Говномет».

Обращаемся к начальнику московской полиции Олегу Баранову. Олег Анатольевич! Пора возобновить доследственную проверку.

Операция «Соболиная охота»

В материалах, которые оказались в распоряжении «Новой», было достаточное количество и текстовых файлов. Их подлинность можно установить, естественно, лишь путем сопоставления с реально происходившими провокациями. Часть содержится в публикации Дениса Короткова, а обо всем остальном мы решили поговорить с представителем штаба Любови Соболь. Вот выдержки из «шпионских» планов.

Предлагаемый комплекс мероприятий в рамках проекта «Соболиная охота»

<…> предлагаем сосредоточить все усилия на дезорганизации работы штаба. Для этого нам требуется сконцентрироваться на двух ключевых векторах:

1. Атака на ключевых членов штаба и членов их семей;

2. Деморализация волонтеров путем регулярных силовых атак на них и радикального физического препятствия их работе. <…>

Предлагаемые акции:

1. Прессинг родственников координатора волонтеров Александры Лукьяненко (матери и тети, живущих в Санкт-Петербурге);

2. Установление службы наружного наблюдения за проживающими в одной квартире Ключниковой, Лукьяненко и Горшковым и деанонимизация адреса/ факта совместного проживания;

3. Создание атмосферы угрозы и незащищенности Штаба от внешних угроз путем облития сильнопахнущей жидкостью (с элементами фекальных масс) дверей Московского штаба Навального, ФБК и Навальный Live;

4. Одновременные массовые сплошные (не выборочные) атаки на сборщиков подписей за Любовь Соболь физически крепких молодых людей. Организация воздействия на пять пар сборщиков (10 человек) на протяжении трех дней;

5. Сплошные (не выборочные) задержания волонтеров сотрудниками правоохранительных органов за нарушения правил агитации и для установления личности;

<…>

7. Аренда помещения в бизнес-центре «Омега Плаза» с целью размещения там спецгруппы «Сербы», одетых в футболки с принтом «Кулинарный техникум», а также для получения беспрепятственного прохода в Омега Плазу неограниченного количества лиц для дальнейших мероприятий;

8. Организация регулярных прогулок спецгруппы «Сербы» по этажам, лестницам, курилкам и прочим местам для создания давления на сотрудников штаба и демонстрации незащищенности офиса;

9. Организация переводов денежных средств от иностранных граждан на избирательный счет «объекта», что является нарушением законодательства. <…>

Для удобства читателей представляем таблицу из Word-файла в таком виде

ЭТОТ ФАЙЛ ИЗГОТОВЛЕН 5 АВГУСТА 2019 ГОДА В 15.45

Необходимо осуществить не менее одного телефонного звонка по номерам, указанным ниже, и сообщить текст:

«Прошу Вас принять меры реагирования и оказать помощь несовершеннолетней девочке Мирославе Моховой, 5 лет, которая проживает по адресу: Москва <...>.

Мать Любовь ведет антиобщественный образ жизни, предпочитая сомнительные компании, дома не ночует, ребенком не занимается, неоднократно задерживалась полицией за нарушения общественного порядка.

Отец Сергей проводит время с женщинами низкой социальной ответственности, дома не ночует, дочкой не занимается.

Ребенок постоянно находится дома без должного ухода, кормления и гигиены. Жалуется на невыносимые условия жизни и отсутствие ухода со стороны родителей.

Необходимо срочное вмешательство государственных органов!»

А ЭТОТ ФАЙЛ ИЗГОТОВЛЕН 10 ИЮНЯ 2019 ГОДА В 17.14

Предлагаемый план мероприятий по противодействию оппозиционным кандидатам на территории 43-го округа (в данном конкретном случае — Пресненского района).

Основываясь на сборе и анализе оперативной информации, добытой при помощи агентурного аппарата, в настоящий момент главным оппонентом провластного кандидата является Любовь Соболь. <…>

В связи с этим предлагается:

1. Регулярное и достаточное финансирование агентурного аппарата, работающего в штабе противника. <…>

3. Подключение нескольких сотрудников «Жилищника» из средней Азии к раздаче аутентичной агитации за Любовь Соболь, с последующим выпуском информации в социальной сети через <…>, сотрудничающих с управой.

4. Максимально быстрая организация жалоб граждан на расклейку агитационных плакатов на стекла досок объявлений (фотографии и видео предоставляется нами). Образцы жалоб предоставляются нами.

5. Организация жалоб граждан на распространение агитационных листков без указания выходных данных и номера избирательного счета, с которого они оплачены (аутентичные листки и образцы жалоб предоставятся нами).

6. Максимально быстрое предоставление привлеченным для контропераций лицам документов ОПОП и дружины Пресненского района для организации физического слива мероприятий противника, нарушающих действующее законодательство в любой из его частей.

7. Оперативное взаимодействие с МВД по Пресненскому району для быстрого задержания агитаторов противника на 3 часа (проверка установочных данных). <…>

9. Организация нейтрального отношения сотрудников полиции на акции физического противодействия агитации противника.

10. Вербовка ряда ЛОМов района, активных в социальных сетях, которые будут агитировать в пользу Митрохина, и поддерживать конфликт между ним и Любовью Соболь. Данное действие будет способствовать распылению протестного/либерально настроенного электората и действовать на развитие идеи о невозможности оппозиционных сил договориться между собой.

11. В ситуации, если Любовь Соболь успешно завершает подписную кампанию и проходит проверку подписей, необходима массированная информационная кампания с целью дискредитации объекта, необходимо использовать искусственно генерируемые информационные поводы, вызывающие отторжение у электората, как то: бомжи; асоциальные личности; личности, раздающие газеты и листовки за Любовь Соболь по округу; назойливые агитаторы, с запахом алкоголя, ведущие себя нагло, хватающие за руки людей и агитирующие за Любовь Соболь, делающие это по квартирам в 21–23 часа в будни или, наоборот, в 7–11 утра в выходные; обзвон по городским телефонам от имени команды Любови Соболь в такое же время.

12. Производство и запуск фейковых новостей/картинок/фотографий/ видео про Любовь Соболь. Вбросы через СМИ и социальные сети. Причем не напрямую в районные группы. Плюс покупка рекламы данных новостей в том же FB.

13. Найти несколько человек, которые при сборе подписей подпишутся за выдвижение Любови Соболь. А потом поднимут шум из серии: «Мои знакомые работают в ТИК, и тут мне сообщили, что я, оказывается, подпись за выдвижение Любови Соболь поставил(а). Как это?! Я не подписывался(ась) и категорически против Любови Соболь! Откуда там взялась моя подпись?» И, естественно, в дальнейшем максимально раздуть этот скандал. <…>

ЭТОТ ФАЙЛ ИЗГОТОВЛЕН 3 ИЮЛЯ 2019 ГОДА В 14.55. И ЗДЕСЬ СТОИТЬ ВСПОМНИТЬ ГЕРОЯ ПУБЛИКАЦИИ — АРСЕНИЯ.

«Введение координатора X...»

Предполагается введение координатора волонтеров Х в игру в принципиально новом статусе — в качестве правдоруба, осознавшего подделку подписей со стороны штаба Объекта, — и непосредственное участие в махинациях. <…>

6 июля агент Х, совместно с другими волонтерами, участвует в мероприятиях по подаче подписей, засвечивается на фотографиях в ближайшем круге Объекта.

После подачи документов, 6 июля, агент дает большое развернутое интервью в видеоформате, в котором по полочкам раскладывает все сомнительные моменты подписной компании и обвиняет штаб Объекта в фальсификациях, указывая на реальные недочеты и странности. <…>

Отдельно стоит отметить, что приведенные агентом Х подписи за Объекта, делегитимизируют и сильно бьют по легитимности всех оппозиционных кандидатов в целом.

Тезисы агента Х:

— После провальной первой недели кампании изначально прозрачная и логичная система учета количества подписей, с подробной разбивкой и указанием множества показателей, была заменена на абсолютно неясную <…> сводку, а одновременно с этим количество подписей резко пошло в гору.

— За все время кампании не было ни единого факта срыва плана по подписям. Независимо от погодных условий и иных факторов, финальные цифры были примерно одинаковы и планомерно росли. <…>

Отдельно выделяется факт того, что сборщики, пострадавшие от провокаций, в частности 22 июня («Говномет»? — Ред.), не получали помощь и поддержку от штаба, а их просьбы оказать юридическую и иную помощь оставались без ответа. Руководство штаба использовало эти поводы только для пиара. После «истории с облитиями» количество сборщиков резко сократилось, а количество подписей, наоборот, возросло. <…>

Отдел расследований

А вот что рассказывают в штабе Соболь.

Провокации по списку

Как атаковали активистов Любови Соболь — рассказывает глава предвыборного штаба Ольга Ключникова

Еще до начала кампании по сбору подписей в штабе появились волонтеры, которые разносили агитационные листовки по почтовым ящикам — их было 50–100 человек. Среди них был Арсений Шипеленко, будущий координатор Пресненского района. Он представился как человек, который смыслит в социологии. В «социологическом» отделе штаба были также Аня и Денис (фото, видео вместе с Арсением), которые пришли вдвоем и активно втирались в доверие. Аня и Денис очень помогали в период до сбора подписей, но, когда началась подписная кампания, оба не пришли сборщиками подписей. Денис много времени проводил в штабе, сидел на обзвоне, поэтому отказ работать сборщиком выглядел странно.

Возможно, это связано с тем, что сборщикам нужно предоставлять паспортные данные. Они этого не делали.

В какой-то момент в чате сборщиков подписей появился молодой человек, который провоцировал конфликты. Денис и Аня тоже активизировались, Денис писал: «Обожаю срачи». И подогревал их, не участвуя при этом в кампании. Штаб проверил их фотографии через FindClone — сервисе распознавания лиц. В твиттере Ани в 2017–18 гг. были посты со ссылками на ее публикации с сайта mos.ru. Мы выкинули обоих из чата, и споры утихли.

Все это время в телеграм-каналы, особенно в «Шавки Красовского», поступали сливы про Соболь: туда попадали скрины споров сборщиков подписей по поводу Арсения, нападений с фекалиями и действий нашего штаба в связи с этим.

После того как Аню и Дениса удалили из чата, сливы прекратились.

Сотрудник штаба сравнил скрины, которые до подписной кампании Аня кидала в чат, с теми, которые сливали в телеграм-каналы, совпадение было.

6 июля в телеграм-канале «Медиатехнолог» появилось видео, где Арсений рассказывает о работе в штабе с подводкой: «Охота на ведьм, эксплуатация энтузиастов, манипуляции со статистикой, бардак и потребительское отношение к людям — такова внутренняя кухня избирательной кампании Любови Соболь. Координатор штаба Соболь по Пресненскому району рассказывает о том, как рассчитывал встретить революционеров, которые хотят изменить систему, а наткнулся на «таких же чиновников, как в Единой России», которые премируют работников завтраками с Соболь. Честный рассказ про изнанку работы штаба одного из самых скандальных кандидатов в Московскую городскую думу.

Сборщики подписей с Пресни рассказывали, что за несколько дней до конца кампании Арсений предлагал сняться в видео за 350 рублей.

До подписной кампании, в конце лекций-тренингов для будущих сборщиков подписей приходили пожилые женщины: после тренингов они требовали денег. Оказалось, что они прочитали на сайте массовок объявление с адресом и временем лекции, где обещали деньги. Говорили, что ехали через весь город, и отказывались верить, что денег нет.

НАПАДЕНИЕ НА ТОЧКИ

Было несколько эпизодов с нападениями на точки сбора, которые были еще до эпизода с фекалиями. Первые нападения были 15 июня, в тот день на две точки сбора подписей напали по три-четыре человека. В одном случае облили подписные листы колой, а в другом — уничтожили пустые листы. Один из нападавших снимал на камеру. На следующий день нападения повторились: в обоих случаях нападавшие пытались отобрать листы, выбросить их. Три нападения на точки сбора подписей случились и 18 июня.

ЛИПОВЫЕ СБОРЩИКИ

Сторонние «кураторы» давали работу липовым сборщикам подписей. 11 июня к настоящей сборщице Елене Рудберг подошла подставная. Рудберг поняла, что девушка не из команды Соболь и обратилась в полицию. Ольга Ключникова написала заявление по 141 УК РФ («Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий»).

Был случай, когда на горячую линию штаба позвонили три сборщика подписей. Они поймали своего работодателя на фальсификации подписных листов и доставили его в полицию. Провокаторы делали фальшивые подписные листы, где вместо нулей была буква «о». На видео из твиттера Ольги Ключниковой — Илья Островский, один из «бригадиров», дававших липовым сборщикам подписей фальшивые листы.

Привет, на связи штаб Любы Соболь, и мы поймали две пачки фальшивых сборщиков. Одни уже пишут заявление на своего работодателя в полицию.

Были так называемые «вбросы трупов» — мертвых подписантов. Таких было от шести до одиннадцати человек. Паспортные данные по каждой собранной подписи штаб пробивал по сайту МВД, чтобы выяснить, действителен ли паспорт. На самые активные точки сбора подписей (у метро и МФЦ), где стояли лучшие сборщики, приходили провокаторы. Это были молодые парни и девушки лет двадцати с новым паспортом, который оказывался липовым. Сотрудник штаба также прошелся по двум или трем адресам «мертвых душ» — там действительно были недавно умершие люди, их паспорт еще не успевал стать недействительным на сайте МВД.

ФЕЙКОВЫЕ АКТИВИСТЫ?

Активист движения «Весна» Владимир Новицкий с неясными целями снимал на видео сотрудников штаба в бизнес-центре «Омега-плаза», где расположен офис ФБК и студия Навальный LIVE. Он также снимал сотрудников петербургского штаба Навального во время летней муниципальной кампании.

ЧЕЛОВЕК С БУТЫЛКОЙ

Когда сдавали подписи в ТИК 6 июля, у арки возле комиссии стоял человек в маске с бутылкой в руках. Сборщики его спугнули, вызвали полицию. Человек, который мог планировать нападение, убежал.

В ПОИСКАХ ФЕРМЫ

На ресурсе РИА ФАН появлялась статья, в которой утверждалось, что у штаба Любови Соболь была «ферма» по рисовке подписей. В материале — видео якобы с облавой на «фабрике по подделке подписей». Организатором «фермы» называлась Ольга Ключникова, глава предвыборного штаба Соболь.