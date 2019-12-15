Австрия обыграла словенцев и вышла в элиту, Беларусь остается в низшей лиге на третий год 7 15.12.2019, 17:05

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Молодежная сборная Беларуси по хоккею потеряла шансы выиграть чемпионат мира в первом дивизионе.

Молодежная сборная Австрии (U-20) обыграла сверстников из Словении в заключительном матче молодежного чемпионата мира-2019 в группе "А" дивизиона I в Минске — 4:1, пишет pressball.by.

Австрия (U-20) — Словения (U-20) — 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Победа австрийцев позволила команде оформить путевку в элитный дивизион. И лишила белорусов возможности повышения в классе. Матч нашей команды с датчанами состоится 15 декабря и стартует 19.30.

Турнирное положение: Австрия — 12 очков (5 матчей), Латвия — 8 (4), Беларусь — 8 (4), Норвегия — 7 (4), Дания — 3 (4), Словения — 1 (5).