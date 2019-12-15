закрыть
15 декабря 2019, воскресенье, 20:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Австрия обыграла словенцев и вышла в элиту, Беларусь остается в низшей лиге на третий год

7
  • 15.12.2019, 17:05
  • 1,736
Австрия обыграла словенцев и вышла в элиту, Беларусь остается в низшей лиге на третий год

Молодежная сборная Беларуси по хоккею потеряла шансы выиграть чемпионат мира в первом дивизионе.

Молодежная сборная Австрии (U-20) обыграла сверстников из Словении в заключительном матче молодежного чемпионата мира-2019 в группе "А" дивизиона I в Минске — 4:1, пишет pressball.by.

Австрия (U-20) — Словения (U-20) — 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)

Победа австрийцев позволила команде оформить путевку в элитный дивизион. И лишила белорусов возможности повышения в классе. Матч нашей команды с датчанами состоится 15 декабря и стартует 19.30.

Турнирное положение: Австрия — 12 очков (5 матчей), Латвия — 8 (4), Беларусь — 8 (4), Норвегия — 7 (4), Дания — 3 (4), Словения — 1 (5).


популярное за неделю

Мнение

А теперь – дискотека!
А теперь – дискотека! Ирина Халип
Лукашэнка – галоўны вораг беларускай дзяржаўнасці
Лукашэнка – галоўны вораг беларускай дзяржаўнасці Яўген Афнагель
Раздача должностей и удочек
Раздача должностей и удочек Леонид Фридкин
Уехать в Сочи и там остаться
Уехать в Сочи и там остаться Владимир Халип