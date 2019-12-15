«Продай машину, но деньги отдам потом» 2 15.12.2019, 17:33

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Как обманывают доверчивых продавцов авто в Беларуси.

Гродненец Дмитрий решил продать свой Nissan Almera и выставил объявление в интернете, на которое откликнулся другой житель Гродно, назовем его Андрей. Встретились и договорились о цене — 2300 долларов, пишет сайт newgrodno.by. Вот только Андрей сказал, что у него есть 150. Остальные 2150 долларов Андрей обещал вернуть в течение 3-4 месяцев.

Для убедительности сделки, Андрей предложил обратиться к нотариусу с оформлением договора, согласно которому следовало, что Андрей взял у Дмитрия в долг деньги – 2150 долларов, вернуть которые обязуется до 8 ноября 2018 года. Каких-либо сведений о том, что передан автомобиль, а не деньги, в документе не было.

— В нотариальной конторе пробыли час, вернулись домой, где и состоялась передача автомобиля с документами и ключами в другие руки. Вместе компаньоны заехали в страховую компанию, где Андрей оформил страховку, — рассказывает представитель УВД Гродно.

Кормил обещаниями

Время шло, а денег Дмитрий так и не получил, хоть и звонил, напоминая о долге. Но Андрей лишь кормил его обещаниями: мол, скоро вернет, пока «напряг» с деньгами. А далее и вовсе перестал отвечать на звонки. Дмитрий обратился в нотариальную контору с заявлением, в отношении Андрея было заведено исполнительное производство. В дальнейшем он написал заявление в милицию.

Выплачивать оставшуюся сумму Андрей изначально не собирался. Более того, таких денег у него никогда не было. Предложил заключить договор займа, чтобы Дмитрий не заподозрил его подлых намерений. В начале августа прошлого года «Ниссан» он продал по объявлению в интернете незнакомым людям без оформления каких-либо документов, так как машина была на транзитных номерах, то есть снята с учета. Реализовал по стоимости гораздо ниже начальной, полученными от продажи средствами распорядился по собственному усмотрению. Имущественный вред причинен на сумму 2150 долларов, что составило 4288,18 рубля.

Осознавал, что обманывает и каялся…

«На тот момент я осознавал, что совершаю преступление», – признается Андрей. Свою вину он признавал не единожды. Начиная с 2012 года В. пять раз судим: за кражу и четырежды за мошенничество. В качестве наказаний были назначены исправительные работы, лишение свободы с конфискацией имущества и без, с отсрочкой исполнения наказания, последний раз приговорен к 5 годам лишения свободы. Андрей разведен, не работает, хотя у него на иждивении малолетний ребенок. Все это штрихи к его асоциальному портрету.

5 лет в ИК. Режим – строгий

Андрей сел на скамью подсудимых в 6-й раз. И снова за мошенничество, совершенное повторно. На основании ч.2 ст.209 УК судом Октябрьского района г. Гродно он приговорен к лишению свободы на 3 года. Путем поглощения наказания окончательно определено лишение свободы на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима. Время пошло с 24 октября текущего года.