Путин превращает Россию в пустыню 3 Эль Мюрид

15.12.2019, 17:45

2,639

Команда правителя РФ умеет только рассовывать деньги по карманам.

Отчет Росстата за 10 месяцев текущего года показывает, что в этом году второй год подряд убыль населения страны продолжится. При этом естественная убыль без учета прироста за счет миграции является рекордной за последнее десятилетие - хуже было только в 2008 году.

Технически всё можно объяснить тем, что проблема в проклятых девяностых - именно рожденные тогда сегодня обеспечивают рождаемость, можно вспомнить про демографические ямы военных лет. Но любые объяснения плохо работают, если при этом смотреть в окно и видеть не объяснения, а реальность. Она, увы, совершенно не способствует. Народ вымирает потому лишь, что для жизни слишком мало условий. Идейные наследники плана "Ост" выполняют его со всем тщанием, превращая страну в руины, головешки и выжженную дотла пустыню. А экосистема пустыни по определению существенно беднее и малочисленнее любых других. Так что совершенно неудивительно, всё взаимосвязано - Путин и его клика превращает страну именно в пустыню, соответственно, все постепенно приходит к новой норме и новым балансам.

Правительство РФ, правда, излучает уверенность и сообщает, что году так к 24 положение выправится, и рост населения снова начнется бурными темпами. Чем хороши такие прогнозы - что о них никто не помнит, когда приходит время. А власть уверенно прогнозирует что-то новое. Скажем, всего лишь год назад Путин в фильме Кондрашова как о чем-то разумеющемся сообщил, что в 19 году мы отправим экспедицию на Луну и Марс. Осталось 18 дней - может, и правда, пошлем. Хотя, скорее, Путин в новом фильме просто назовет новый срок и новые горизонты - а не замахнуться ли нам на Юпитер эдак году в 21? Все равно не полетим, зато звучит солидно. Кстати, те же 18 дней осталось до приема в войска 2 с лишним тысяч Армат, может, они тоже где-то секретными эшелонами прибывают к местам несения службы?

Президент РФ Путин может рассказывать про инновации, 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест и про создание благоприятных условиях для бизнеса. Собственно, его туда и посадили, чтобы он нес всю эту пургу. А вот серьезные люди будут бдительно смотреть, чтобы ни крошки мимо. Россия пытается занять вернее строчки во всех рейтингах самых рискованных мест для ведения хоть какого-то бизнеса. Девяностые на самом деле никуда не уходили, просто та братва, которая крышевала ларьки с сигаретами и пивом, сегодня крышует всю российскую экономику. Методы те же, просто масштаб побольше. Эти ребята ведь все равно ничего другого не умеют.

Вранье власти стало настолько привычным, что на него уже просто нет смысла обращать внимание. Уже создана презумпция лжи - всё, что говорят наши "государственные деятели", априори можно считать враками. И, скорее, удивляться, если что-то вдруг окажется правдой.

Хотя, как правило, удивить нас эти ребята просто не могут. Они не умеют в правду. Они вообще ни во что не умеют, кроме как рассовывать по карманам.

Эль Мюрид, «Главред»