Врачам в Беларуси платят меньше, чем уборщикам в Майами, протестующим против низких зарплат 8 Алена Антонова, «Салідарнасць»

15.12.2019, 18:20

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Фото: Ana Tinsly, miaminewtimes.com

И никто не говорит людям, которым не хватает доходов на оплату коммуналки и на подарки детям к Рождеству, что они избалованы.

В Майами уборщики вышли на улицы в знак протеста против низких зарплат.

Участники демонстрации наклеили бананы на свои фиолетовые профсоюзные футболки — это отсылка к инсталляции Маурицио Каттелана «Комик», проданной за $120 тысяч на прошлой неделе во время художественной ярмарки «Арт-Базель» в Майами-Бич, сообщает Miami New Times.

Фото: Ana Tinsly, miaminewtimes.com

Около 60% уборщиков в Майами живут за чертой федерального уровня бедности, 70% из них отдают больше трети своего дохода на оплату счетов и аренды жилья.

Знаете, сколько платят уборщикам в Майами? В среднем $8,5 за час — это одни из самых низких в США расценок для подобной работы.

Фото: Ana Tinsly, miaminewtimes.com

А теперь посчитаем, сколько зарабатывают врачи в Беларуси. Смотрим свежие вакансии. В РНПЦ оториноларингологии требуется врач-анестезиолог-реаниматолог – зарплата 1200 рублей. Травматологу-ортопеду в Белорусском протезно-ортопедическом восстановительном центре предлагают от 700 рублей в месяц. Получается, в час врач может заработать в среднем $2,1-3,75.

На днях министр здравоохранения напомнил о поручении Лукашенко «повысить зарплату» на 20% в 2020 году и «в 2 раза» в 2025 году.

Лукашенко отреагировал в своем стиле: «Мы немножко народ разбаловали. Надо упираться, как на Западе, там круглые сутки врач работает. Врач общей практики — он белого света не видит, и никто не отказывается».

Можете себе представить, чтобы в Майами власти вышли на демонстрацию уборщиков и сказали: «Ребята, мы вас разбаловали. Вон в Беларуси врачам платят в 4 раза меньше, чем вам, и никто не жалуется!»

Или чтобы наши врачи вышли на улицы с плакатами «Я работаю на две ставки и не могу купить детям подарки к Рождеству», «Содержание резиденций первого лица обходится дороже, чем мы»? Кстати, главным слоганом демонстрации в Майами стал «Банан стоит больше, чем мы».

Алена Антонова, «Салідарнасць»