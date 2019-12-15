«Раньше сумки ногами в багажник запихивали» 2 15.12.2019, 18:40

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Фото: tut.by

Как сейчас белорусы ездят в шоп-туры.

У белорусов раньше были очень популярными шоп-туры. «На закупы» ездили в основном в Литву, Польшу, Россию и Украину. А выгодно ли сейчас отправляться за покупками в соседние страны, когда к нам на рынок пришли многие известные бренды и когда урезали лимиты на провоз товаров через границу? «Раньше было выгоднее покупать что-то в Польше, сейчас же, чтобы отбить поездку, надо обязательно оформлять ваты», — говорит гродненец, который не первый год ездит за покупками в Белосток. Tut.by съездил в шоп-туры в 4 соседние страны — Литву, Польшу, Украину и Россию и посмотрел, чем и почем закупаются белорусы, а также сколько там стоят «новогодние» товары.

Вильнюс

Алексей, еще один пассажир маршрутки, по поводу цен на одежду и продукты отметил, что они ничем не отличаются от белорусских, за редким исключением. То есть, если хочешь сэкономить, лучше ехать в Варшаву, в какой-нибудь аутлет. Но туда добираться долго, поэтому за один день не обернешься.

Действительно ли в Вильнюсе так изменились цены, что ездить туда «на закупы» стало невыгодно? Один из торговых центров, где раньше любили «тариться» белорусы, «Акрополис».

Что сразу бросается в глаза, в магазинах довольно много скидок, но примерно такие же и у нас, впрочем, как и первоначальные цены. К примеру, в одном из магазинов бренда, который пару лет назад пришел и в Минск, шифоновое черное платье в фиолетовые цветы мы со скидкой 30% купили за 29,99 евро (70 рублей). Оказалось, что столько же оно стоит сейчас и у нас. Джинсы в этом же магазине тоже стоят столько же, сколько и в Беларуси.

Что же касается цен на продукты, то фрукты и овощи у нас оказались дороже, за исключением апельсинов, мандаринов и бананов.

Что в Литве дешевле, так это кофе. К примеру, 500 граммов «Лавацца» в зернах у нас дороже больше чем на 12 рублей. Зато чай у нас дешевле, как и куриное филе. В гипермаркете в Вильнюсе кило стоит 4,16 евро (9,76 рубля), а у нас — 7,66 рубля. Окорочка продают по 1,54 (3,61 рубля) евро, тушки бройлеров — по 1,99 (4,67 рубля), куриный фарш — по 2,2 евро (5,16 рубля). У нас это все стоит 4,59 рубля, 4,25 и 7,49 рубля. Свиная грудинка стоит 4,49 евро, или 10,54 рубля, а у нас — 9,95 рубля.

Молоко 3% в Вильнюсе стоит 1,1 евро (2,58 рубля), у нас — 1,49 рубля, 200 граммов сметаны жирностью 20% — 0,89 евро (2,08), у нас — 1,19 рубля. Йогурты там тоже немного дороже, чем в Беларуси, как и некоторый твердый сыр. 100 граммов «Джугаса» стоят 1,39 евро (3,26 рубля), у нас — 4,19 рубля.

Стоит ли ехать в Вильнюс за искусственной елкой и игрушками? На елке можно сэкономить около 10 евро. Дерево высотой 1,2 метра там стоит 29,99 евро (70,38), а у нас точно такое — около 80 рублей. Мишура по цене 1−2 евро за нитку (2,34 — 4,69 рубля). Если поехать на рынок «Экспобел», то можно купить и дешевле.

Еще мы посмотрели цены на бытовую химию — стиральный порошок, капсулы для стирки, туалетную бумагу, зубную пасту и прочее. Почти все в Вильнюсе оказалось чуть дороже, чем у нас. А вот памперсы немного дешевле.

Белосток: «За золотом едут, коляски детские покупают, иногда бытовую технику»

Перевозчиков, которые возят шопинг-туристов в Польшу, в Гродно очень много. Цена у всех одинаковая — 15 рублей туда-обратно. Есть несколько маршрутов: кто-то заезжает на рынок, кто-то дает больше времени на покупки в больших торговых центрах или в гипермаркете «Ашан», кто-то едет только в галереи.

Кстати, некоторые рейсовые маршрутки также заезжают в популярные у белорусов места шопинга. Ехать ими, кстати, удобнее — рейсы идут по расписанию, и вероятность застрять в очереди на границе меньше. Хотя бывают и форс-мажорные ситуации.

Наш маршрут шоп-тура стандартный и самый популярный у гродненцев: рынок Кавалерийский — «Галерея Бяла» — гипермаркет «Ашан».

Сначала заезжаем на рынок. Это, пожалуй, одно из самых известных мест, которое посещают белорусские шопинг-туристы. На стоянке около боксов — множество маршруток и легковых автомобилей с белорусскими номерами. Едут сюда не только гродненцы. Есть машины из Минской, Брестской и даже Могилевской областей.

— Раньше было более выгодно ехать на рынок в Белостоке, когда активно шла оптовая торговля. Сейчас же приезжают больше по привычке и те, кто что-то заранее заказывал у местных продавцов. Что покупают? За золотом едут, коляски детские покупают, иногда бытовую технику, но это больше в торговых центрах, конечно. Хотя и здесь уже давно оформляют ваты, а курс доллара на рынке выгоднее (покупка 3,81 за доллар, в ТЦ — 3,78). Два часа, которые отведены на рынок, это много. Пробежать можно минут за 40 всех торгующих, — говорит одна из пассажирок маршрутки, правда, замечает, что верхнюю одежду все-таки выгоднее покупать здесь, на Кавалерийском, чем в торговых центрах: сделают хорошую скиду и оформят ваты.

Несколько лет назад на рынке открылись большие магазины с мелкооптовой торговлей. Здесь представлены товары, которые пользуются популярностью у белорусов: порошки, подгузники, кофе, чай, туалетная бумага, шоколадки, конфеты, шампуни, пасты, средства для мытья посуды. Цены указаны с ватами и без них.

Кавалерийские продавцы очень чутко реагируют на изменения рынка.

— Белорусы — это наши основные покупатели. Многие знают русский язык, могут все объяснить и показать. Если мы видим, что что-то пользуется популярностью, то сразу же закупаем. Есть и сезонная торговля — например, многие наши предприниматели в середине ноября начинают торговать искусственными елками, гирляндами и украшениями. По-настоящему нам в последние годы приходится выживать, сказывается конкуренция с большими торговыми центрами, да и недавно рядом открыли супермаркет — за продуктами многие заезжают туда, хотя и у нас на рынке есть свои торговые ряды, — рассказывает один из продавцов.

Фото: tut.by

Следующий пункт нашей поездки — галереи. Их в центре города две — «Галерея Бяла» и «Альфа». Есть еще «Оутлет» и галерея Юровецка, которые тоже входят в некоторые торговые маршруты гродненцев. Мы едем в «Галерею Бяла», правда, по пути водитель высаживает желающих затовариться в «Альфе». Торговые центры находятся недалеко друг от друга и отличаются наличием разных магазинов. Например, в «Бялой» нет магазина Zara.

— В галереях хорошо. Не надо мерить «на картонке». Можно спокойно походить, посмотреть. Но я приезжаю всего в несколько магазинов и чаще всего знаю, что хочу купить, — говорит одна из пассажирок нашей маршрутки. Через несколько минут после остановки около входа в торговый центр наши «коллеги по шопингу» уже скрываются за дверями магазинов. На посещение галереи выделено всего два часа. Водитель просит не опаздывать: задержишься на полчаса и можно застрять в очереди из маршруток на границе.

Перед рождественскими праздниками «Галерея Бяла» украшена гирляндами, а магазины предлагают специальные праздничные коллекции. Правда, скидок немного, что несколько разочаровывает гродненцев.

Еще один пункт, куда едут белорусы, — местные аптеки. Люди приезжают со списками и рецептами. Вот где настоящие очереди и толкотня. Наши соотечественники берут витамины, наборы с микроэлементами, лекарства, которые не продаются у нас, и медикаменты по рецептам. Говорят, что в Польше качество лучше и цена на многие позиции получается ниже. Аптеки, кстати, тоже выписывают ваты.

Едем в «Ашан». Здесь тоже нет особого ажиотажа. Большие очереди только в отдел готовой продукции — разбирают курицу-гриль за 11,99 злотых за килограмм (6,59 белорусского рубля). Но у кого она пользуется популярностью — у поляков или белорусов — понять трудно. Покупают и те, и те.

На посещение гипермаркета выделено два часа. Пассажиры маршрутки говорят, что в принципе, если ехать со списком нужных продуктов, то этого времени вполне хватит, а вот если гулять по рядам, то рискуешь не успеть к назначенному сроку.

— Цены, кстати, здесь на многие позиции сравнялись и с нашими. В гродненских магазинах сейчас тоже устраивают распродажи. Смысл только оформлять Tax Free. Вот я сейчас вернула деньги за четыре свои предыдущие поездки — получилось 300 злотых. (164 рубля). Можно снова ехать «по закупы» — улыбается одна из пассажирок.

Смоленск: «Отбить» проезд на разнице белорусских и российских цен еще нужно постараться

Еще несколько лет назад многие жители Могилевской и Витебской областей ездили в шоп-туры в Россию: открытая граница и безвизовый режим плюс близость к крупным городам. Мы съездили «на закупы» в Смоленск и посмотрели, где и что покупают белорусы. Сейчас билет в одну сторону стоит 15 рублей, обратно — около 17.

Маршрутка из Могилева в Смоленск и обратно ходит ежедневно: в 8 утра — отправление из белорусского облцентра. К примеру, в маршрутке, на которой мы ездили в Смоленск, до конечной остановки ехали не все, некоторые выходили в Орше. Более того, не все едут за покупками: кто-то — по работе, пара человек ехали домой.

В Смоленске пассажиров высаживают традиционно около торгового центра «Галактика». На шопинг — чуть больше четырех часов. В 11 утра в ТЦ немноголюдно. Сразу у входа можно выбрать искусственную ель — розовую, белую, зеленую, «Таежную», «Голубую» или самую дорогую «Рублевскую». Елки немаленькие, от полутора метров. И цены колются. Самая низкая и дешевая — розовая, от 113,4 до 180 рублей (тут и далее указаны цены в белорусских рублях) в зависимости от высоты.

Белорусов, кстати, найти в Смоленске среди покупателей довольно просто — по фразам «а у нас это стоит…» или «на наши это будет…».

— «Отбить» проезд на разнице белорусских и российских цен еще нужно постараться, — говорит Евгения. Она из Орши и приехала с мужем в Смоленск на своей машине. — Еще года три назад мы гораздо чаще приезжали в Смоленск. Закупались по полной: мука, макароны, подсолнечное масло, алкоголь, рыба, курица. Брали себе и знакомым перепродавали. А сейчас цены почти одинаковы, да и позволить мы себе можем гораздо меньше — зарплаты никакие. Приехали только потому, что муж нашел тут какие-то запчасти для машины дешевле. Он пошел на рынок, а я просто гуляю, его жду.

Евгения замечает, что в «Галактике» есть те же сетевики, что и в Беларуси. Правда, ассортимент в них гораздо больше, но цены примерно те же. Жительница Орши говорит, что хочет посмотреть цены на рыбу на местном рынке.

Ассортимент рыбы и морепродуктов в Смоленске солидный. Только креветок — 12 видов, из России и Китая, от обычной мелкой неочищенной по 17 рублей за килограмм до «медвежьей» за 47,38 рубля.

Тут можно купить каракатиц из Вьетнама за 17,35 рубля, конечности краба-стригуна за 65,4 рубля, гребешки в раковинах за 9,68 рубля, крупные очищенные — 50 рублей. Филе тунца продают по 27,69 рубля за килограмм. Для сравнения, филе пангасиуса стоит 8 рублей за кило.

Икры много — красной и черной, в стеклянных и железных банках, в пластиковых контейнерах. Даже замороженная есть — лососевая кеты по 19,35 рубля за 140-граммовую железную банку. 230-граммовая стеклянная банка красной икры горбуши будет стоить 31,86, нерки — 32,7 рубля.

Виталий в Смоленске по работе. С коллегой они решили по пути зайти прицениться именно к икре. И они разочарованы, потому что «раньше все было дешевле».

Заходим в еще один магазин поблизости — «Океан». Он продовольственный, с большим рыбным отделом. Тут практически тот же ассортимент, и цены одинаковые. Замороженные тушки потрошеной семги без головы — 23,69 — 25,36 рубля за кило в зависимости от размера рыбы и страны вылова: Россия, Чили, Турция. Потрошеная мороженая форель без головы — 19,85 — 24,19 рубля. Из новенького — лангусты за 29,69 — 30 рублей.

Самая дешевая соленая форель в вакуумной упаковке — от белорусского производителя «Санта Бремор»: 10,34 рубля за 200 граммов. Такая же от российского «Русского моря» стоит 10,51 рубля. В Беларуси тот же «Санта Бремор» дешевле рубля на два.

Рыбу обратно в Беларусь из Смоленска в нашем рейсе никто не вез. Да и в принципе огромных сумок не было. А были 5-литровая бутылка подсолнечного масла, 10-килограммовый пакет муки, немного одежды, косметика, автомагнитола.

Чернигов

Маршрут шоп-тура в Чернигове уже много лет неизменен — базы на Щорса (на самом деле улица уже года два как переименована в Ивана Мазепы), затем — городской рынок, после — торговые центры «Голливуд» и «Эпицентр».

Но сначала обмен валюты. Курс доллара к гривне и у местных валютчиков, и в банке примерно одинаковый, чуть больше 23. Белорусы разочарованы — им выгоднее, чтобы он был выше.

Кроме пассажиров гомельского микроавтобуса, на базах ни души. На парковке несколько машин с украинскими номерами.

— Не едут белорусы, доллар у нас припал немного, и говорят, что стало невыгодно, — вздыхает у витрины с бытовой химией продавец.

Тем не менее багажник гомельской маршрутки потихоньку заполняется.

Фото: tut.by

— 450 гривен (около 40 белорусских рублей. — Прим. ред.)! — с гордостью демонстрирует елку мужчина. — У нас такая раза в два дороже. Так что я уже поездку отбил, — довольный гомельчанин загружает обновку в бус и спешит в другие павильоны. Обязательно надо глянуть обувь — ее здесь всегда брать выгодно. К примеру, фабричные кожаные сапоги можно купить за 50 долларов.

Через дорогу от баз еще одно место притяжения для шоп-туристов — привокзальный рынок. Считается, что там самые недорогие в Чернигове продукты. В микроавтобусе появляются пакеты с шампиньонами по 45 гривен (4 рубля), хурмой по 30 гривен (2,5 рубля) и яблоками по 11 гривен (1 рубль).

А вот стиральные порошки и прочую бытовую химию никто из белорусов теперь не берет — невыгодно.

Следующий пункт шопинга — Центральный рынок. В маршрутке обсуждают украинские цены. Женщина средних лет хвалится, что купила пальто за 50 долларов. Но это, скорее, удача, в большинстве же гомельчане приходят к выводу, что ехать на закупы теперь невыгодно.

Через два часа гомельчане снова в маршрутке. Многие разочарованы — цены на рынке в переводе на белорусские даже выше, чем в Гомеле. Последняя надежда на торговые центры — есть шанс нарваться на честные рождественские скидки. Часть покупателей просит завезти их в «Эпицентр», другая — в гламурный «Голливуд». Но и оттуда белорусы выходят не сильно затаренные.

У кого-то в руках светящееся новогоднее дерево за 450 гривен (около 40 рублей), кто-то купил на скидке в Jysk подушку за 100 гривен (9 рублей), кому-то повезло отыскать в дорогом «Голливуде» магазин молодежной одежды с майками по 70 гривен (6 рублей).

Туроператоры: «Раньше сумки ногами в багажник запихивали»

Журналисты поинтересовались у туроператоров, которые занимаются шоп-турами, насколько активно белорусы ездят за покупками в соседние страны.

— Если говорить про Литву, у нас есть две программы шоп-туров. Одна с рынком — заезжаем на Гарюнай — это что-то вроде наших Ждановичей. Вторая без рынка, только по торговым центрам, — рассказали нам в компании «Летто-тур». — Люди, которые ездят в туры без заезда на рынок, в основном это те, кто сделал визу и ему нужно первый раз выехать в Евросюз через Литву. В основном они выходят в Старом городе, идут гулять. А если и делают какие-то покупки, то по минимуму. Такого, как раньше, что люди шли с огромными сумками, нет.

Одна из основных причин, почему белорусы перестали затариваться в Литве, — это цены. В турагентстве отмечают, что они практически такие же, как и у нас. Плюс лимиты провоза товаров изменились.

— 2018 год был аномальным по количеству поездок в шоп-туры. Там менялись лимиты ввоза товаров — переходили с 50 на 25 кило. У людей тогда был последний шанс что-то привезти большое. Поэтому сравнивать прошлый год с этим нельзя, — говорят в турфирме. — Сказать, что в этом году в принципе намного меньше ездить стали, нельзя. Если только чуть-чуть. Самостоятельно ездить в Вильнюс намного дороже — страховку на машину купить, заправиться нужно. А тур стоит всего 30−35 рублей. С этими деньгами иной раз даже в магазин за покупками не пойдешь, потому что понимаешь, что не впишешься. Но люди стали более требовательными. Раньше просто сажали их в автобус и везли. Теперь и Wi-Fi нужен, и розетки чтобы были, и прочие удобства.

По словам туроператора, года три назад люди все-таки больше ездили в шоп-туры.

— Даже конкурентов у нашей фирмы, которые их организовывали, было больше. Программами без заезда на рынок занималось с полдесятка фирм, сейчас только две вместе с нашей, — констатировали в турфирме.

В еще одной турфирме подтвердили, что количество желающих поехать в шоп-тур упало за последний год ненамного, а Вильнюс по-прежнему одно из любимых направлений у белорусов.

— Благодаря тому что упростили получение виз через визовые центры, увеличилось количество тех, кто их хочет распечатать, — рассказывают в компании BUS.BY. — А вот пересмотр лимитов сыграл нам не на руку. Раньше можно было привезти до 50 килограммов товара по весу и на сумму 1,5 тысячи евро.

Как говорит туроператор, перед новым годом люди больше ездят за покупками, но вообще именно на закупы поток людей немного снизился.

— Сейчас едут и два, и три автобуса, люди хотят купить к столу что-то импортное и подешевле, к примеру, сыр с плесенью, кофе, подарки детям. В январе людей будет меньше, деньги все потратят, — продолжает собеседница. — Но Вильнюс в этом плане в более выгодном положении. Во-первых, он ближе, чем та же Польша. Прохождение границы занимает меньше времени, люди пораньше приезжают домой, а из Польши поздно ночью. Цены в Вильнюсе от польских не всегда отличаются в большую сторону. К примеру, 500 граммов кофе «Даллмайер» в Вильнюсе стоят 3,2 евро (7,51 рубля), в Польше — 4,5 евро (10,56 рубля). У нас такой по 15 с хвостом рублей продают. В Вильнюс есть смысл ехать и тем, кто любит брендовую одежду, там коллекции поновее. Но когда у тебя ограничение по весу 20 килограммов, сильно не разгонишься. Пару пачек кофе, красную рыбу, пару вещей и все. Поэтому едут чаще, но меньше покупают. Сейчас нет такого, чтоб багажники были забиты сумками. Раньше в Белостоке сумки ногами в багажник запихивали, теперь свободно.

Некоторые едут даже для того, чтобы просто купить алкоголь в дьюти-фри. Некоторые хотят цеппелины поесть вкусные, перечисляет туроператор причины поездок.

— Еще в шоп-туры ездят в Москву. Туда идут автобусы каждый день, кроме субботы. Туда едут на оптовые закупки. Кто-то для себя, понемногу, потому что, если не покупаешь большим оптом, цена не очень выгодная. Едут мелкие ипэшники, кто еще держится на ногах, сейчас стараются мишуру привезти, украшения какие-то, перед Пасхой — искусственные цветы, — говорят в турфирме.

На сайте турфирмы Экономим.by написано, что они организовывают шоп-туры в украинский Хмельницкий.

Также туроператоы отмечают, что в последнее время спросом стали пользоваться шоп-туры в Берлин. Люди туда ездят на распродажи.