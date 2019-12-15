В России растут два вида технологических бизнесов: «Даньтех» и «Следтех» Андрей Мовчан

15.12.2019, 18:49

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Краткое описание экономической ситуации в мире и РФ.

Вы очень любите краткость, я знаю. Можно ли кратко описать экономическую ситуацию в мире и России? Нет конечно. Но можно попробовать. Я представил себе, как бы я сделал такой обзор, если бы должен был послать его телеграммой (не Телеграмом!). Вот что получилось:

Китай – США

Переговоры могут быть вечными – кого волнует, обе страны с небольшой долей экспорта в ВВП.

Си думает, что знает все лучше всех (это неправда) и Трамп думает про себя то же самое (и это неправда).

Китай ждет что Трампу нужно будет решить вопрос к выборам, но это не так – антикитайская поддержка в американском обществе очень высока, американцы готовы «страдать». Трамп ждет, что в Китае замедлится рост ВВП и китайцы сдадутся, но и это не так, тут вопрос принципа и кроме того запас у Китая большой.

Для Китая торговая война это проблема пяти экспортных провинций – никакой мобильности рабочей силы не хватит если экспорт сильно упадет.

Для мира эта война — проблема во всей цепочке импорта в США из-за китайского звена.

По факту сегодня в США рушится система кооперации с Китаем, ФБР и ЦРУ буквально выгоняют китайских профессоров; университеты отказываются от спонсорства китайских компаний; с Хуавэй отказались работать все. Долгосрочно это – формирование 2ух независимых и не совместимых технологических центров в мире, совершенно новая перспектива, в которой можно попробовать поискать свое место и половить рыбку в мутной воде. Но глобально это очень плохо.

Кризис – Рецессия

У всех предыдущих кризисов есть триггер-имя — причина. Сегодня мы не видим ни одной значимой причины для кризиса. Без триггера бывают только soft landings.

Но все же если фантазировать, триггером может (не сегодня, но завтра) стать:

(1) Конфликт США – Китай если выйдет на новый уровень;

(2) Новая Греция в Европе – но кто это будет?;

(3) Война в Заливе;

(4) Крах какого-то суперединорога (например из-за массивного фрода с отчетностью);

(5) Европейские банки – если вдруг будет принято решение не спасать;

(6) Значительная ошибка китайского руководства;

(7) Действия нового (не Трампа) президента США – например ужесточение налоговой политики;

(8) Рост ставки ФРС накануне рецессии.

А пока все замечательно. PMI в сервисах существенно выше 50, в промышленности – немного выше. Ставки низкие, но есть серьезный задел для снижения, сегодня движение на -0,25 спасает рынки и экономику. Нынешняя политика США – нет кризису. Пока ставки вышли на плато, видимо до середины года, в 2020 ждем 1-2 снижения, до 1 – 1,25. Накопленный с момента кризиса добавленный ВВП в 2 раза ниже, чем в предыдущих циклах – еще большое расстояние до «насыщения» и кризиса спроса.

Рынки акций торгуются с риск премией 2,5 – достаточно далеко от критических; рынки облигаций дороги, но денег много и кредитное качество в целом высокое. Поведение рынков стандартное, никаких новостей. Выходим на «горячее плато» — рост ограничен, причин для падения нет. Впрочем – рынки умеют находить причины для падения.

Кредитные объемы в США ниже, чем в 2008, качество намного лучше. В Китае хуже и больше, но управляемо. В Европе нулевые ставки, что позволяет иметь бесконечное плечо. Так что кредитный кризис нам не грозит.

Нефть – Газ

США добавили 2,2 млн баррелей в день – абсолютные лидеры и нетто экспортеры. Число буровых падает, но добыча растет и будет расти потому что они быстро совершенствуют технологии.

Новые огромные месторождения с низкой себестоимостью в Норвегии и Бразилии и видимо в Восточной Африке – Петробрас становится крупнейшей нефтяной компанией мира. Так что предложение упорно опережает спрос.

У ОПЕК нет хорошего ответа – все ждут что в 2025 году будет пик потребления и далее падение спроса и хотят продать свои запасы как можно скорее. IPO Aramco – как раз попытка «продать cash flow». Тем не менее решено сократить еще 500 т баррелей в день.

Россия хочет вывести газовый конденсат за рамки соглашения чтобы максимизировать добычу. Плюс для России – после 2025 года у нас добыча будет так и так падать, не придется ее сокращать.

Если будет рецессия – цена на нефть упадет вплоть до 40-45 долл. за баррель. Но будет ли рецессия?

Газ – цены в Европе к лету упадут до американского уровня, СПГ легко поставляется в убыток, а его производство растет быстрее спроса. Потребление газа в Европе стагнирует, но импорт пока растет т.к. снижается собственное производство.

Цены в Европе приближаются к себестоимости Газпрома.

При этом у России есть огромное преимущество – карбоновый след от СПГ намного больше, чем от газа в трубе, а Европа борется за снижение выбросов. Но Европа планирует переходить на потребление водорода в недалеком будущем, так что у наших преимуществ тоже очень ограниченный срок жизни.

В перспективе 10 – 15 лет Европа принимает закон о высоких пошлинах на товары из стран, где налогообложение не дискриминирует грязные производства. На сегодня Россия – среди наиболее «чистых» стран, но у нас развитие альтернативных технологий не идет и как раз через 20-25 лет мы войдем в число наиболее грязных.

В Китае темпы роста спроса на газ падают, больших перспектив на направлении нет, так как Китай получает все больше СПГ. Наша «Сила Сибири» вряд ли когда-то окупится.

Россия

Новость 2019 года – крайне жесткая бюджетная политика, сильно недовыполнены планы по финансированию всего. На этом фоне (но не поэтому) стагнация, падение инвестиций, доходы не растут.

Рост ВВП на уровне 1,1% если верить Росстату, но есть причины не верить; в + к ВВП: увеличение продаж углеводородов на экспорт; высокий урожай; рост потребления домохозяйств в кредит (ипотека +19%, потребительский кредит +20%). Инвестиции в минусе, госпотребление в минусе. Корпоративное кредитование +5%, при средней ставке процента более 10%, по факту это падение объема кредитов.

В регионах инвестиции идут только в Москве и области, СПб, Тюменской области (плюс микроскопические в Крыму, на Северном Кавказе и еще в паре мест). Точно то же самое с ростом ВВП. Реальные доходы населения растут в 2019 году на 0,9% — за счет того, что в Московской области и Москве они выросли на 5,5% — рост зарплат чиновников и силовиков + фондовый рынок. В остальной части России доходы населения в минусе.

На фоне падения ставки по доллару курс рубля умеренно рос в 2019 году и видимо будет стабилен/чуть расти в 2020 (направление движения ставки ФРС не изменилось). Но бюджету не выгоден сильный рубль и ЦБ способен манипулировать курсом. Падение цен на нефть будет использовано для снижения курса. Пока идет существенная девалютизация (в резервы ЦБ).

Судя по всему, в 2020 году бюджет будет платить существенно больше и за счет госрасходов будет поддержан рост ВВП; ЦБ РФ видимо удержит ставку на уровне 6%, инфляция умеренно вырастет. Конец 2020 года – начало периода проверки «нацпроектов» на валидность, видимо будут заливать деньги. Будут так же готовиться к выборам 21го года – значит индексировать и субсидировать.

Перспективы в России

Внутренний негосударственный спрос стагнирует и будет падать.

Целевое количество банков через несколько лет – 300, и это даже много с учетом падающего кредитования и гиперцентрализации экономики.

Из страны идет отток кадров и бизнесов, особенно на уровне стартапа. В противовес выстраивается финансирование госсистемой малоэффективных новых бизнесов и спорных стартапов.

Есть большой государственный заказ на автономию – но нет финансирования реальной работы. Будет реализовываться кусками, большая часть так и не будет внедрена.

В Кремле нет понимания того, что технологии – это не говорящая кукла и не он-лайн банкинг для частных клиентов, они у нас могут быть лучшими в мире, а мы останемся бедной страной. Все, что касается реальных технологий, не интересно и не развивается.

В то же время российские суперконгломераты типа Сбербанка или Роснефти создают запрос на системы управления и генерируют кэш для его оплаты; однако SAP и пр. международные платформы могут быть объявлены нежелательными – лобби IT-патриотов агрессивно и пользуется поддержкой;

В России растут два вида своих национальных технологических бизнесов: «Даньтех» — бизнес по технологичному взиманию дани с населения и бизнеса (маркировки товаров, платон, отслеживание НДС и пр.) и «Следтех» — технологичное ужесточение контроля за всем и всеми. Туда и в оборонку будут закачиваться деньги, соответственно обе индустрии будут выкачивать деньги из населения и бизнеса.

В перспективе уже просматривается идея попытки интегрироваться в развитие Китаем независимой технологическо/информационно/финансовой платформы в роли партнера; получится (если получится) только в роли ресурса кадров и технологий.

Андрей Мовчан, «Эхо Москвы»