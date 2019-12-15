«Боритесь за свободу»: В Гонконге продолжаются акции протеста 15.12.2019, 19:21

Фото: Reuters

Митинг продолжается накануне встречи лидера региона Кэри Лем с Си Цзиньпином.

В торговых центрах Гонконга собрались отдельные группы протестующих накануне встречи лидера этого региона Кэри Лем с президентом Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщает rbc.ua.

Сообщается, что протестующие вступают в единичные столкновения с полицией. В нескольких торговых центрах, где перед Рождеством традиционно много посетителей, провели акции группы людей в черной одежде и масках, которые выкрикивали "Боритесь за свободу" и "Верните нам правосудие".

В одном из таких ТЦ полиция применила перцовый спрей, чтобы разогнать участников акции.

Отметим, что Лем отбыла в Пекин накануне 14 декабря. Это ее первый визит в столицу Китая после местных выборов, на которых прокитайские силы потерпели поражение.