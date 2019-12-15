Несколько способов правильно начать рабочую неделю 1 15.12.2019, 20:13

С помощью этих простых советов вы сможете сделать свои понедельники лучше.

Раньше ложитесь спать в воскресенье

Чтобы в понедельник чувствовать себя отдохнувшей, нужно в воскресенье проспать как минимум 9 часов. Это может изменить ваш рабочий день! Вы будете хорошо себя чувствовать и сможете снова работать на все 100%, пишет сайт kolobok.ua.

Планируйте свой день/неделю

Чтобы повысить свою мотивацию к работе по понедельникам - распланируйте всю рабочую неделю еще на выходных.

Подумайте, почему вы не хотите работать

Если у вас не хватает мотивации, чтобы взяться за работу, стоит определить причину. Может, вы испытываете эмоциональное выгорание?

Очищайте свой ум от работы в выходные

Очень важно научиться отводить для себя личное время, особенно для тех, кто постоянно занят на работе. Отключившись от работы, вам будет легче сохранить мотивацию в понедельник.

Найдите удобную рабочую одежду

Просто подберите для себя правильную одежду, в которой вы будете чувствовать себя комфортно. Почему бы вам не надеть любимый наряд, в котором вы неотразимы?