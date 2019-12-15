Несколько способов правильно начать рабочую неделю

Несколько способов правильно начать рабочую неделю1
- 15.12.2019, 20:13
С помощью этих простых советов вы сможете сделать свои понедельники лучше.
Раньше ложитесь спать в воскресенье
Чтобы в понедельник чувствовать себя отдохнувшей, нужно в воскресенье проспать как минимум 9 часов. Это может изменить ваш рабочий день! Вы будете хорошо себя чувствовать и сможете снова работать на все 100%, пишет сайт kolobok.ua.
Планируйте свой день/неделю
Чтобы повысить свою мотивацию к работе по понедельникам - распланируйте всю рабочую неделю еще на выходных.
Подумайте, почему вы не хотите работать
Если у вас не хватает мотивации, чтобы взяться за работу, стоит определить причину. Может, вы испытываете эмоциональное выгорание?
Очищайте свой ум от работы в выходные
Очень важно научиться отводить для себя личное время, особенно для тех, кто постоянно занят на работе. Отключившись от работы, вам будет легче сохранить мотивацию в понедельник.
Найдите удобную рабочую одежду
Просто подберите для себя правильную одежду, в которой вы будете чувствовать себя комфортно. Почему бы вам не надеть любимый наряд, в котором вы неотразимы?