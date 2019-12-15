В Могилеве многоквартирный дом без ведома жильцов стал общежитием 15.12.2019, 20:27

Следующим этапом стал запуск процесса по выселению жильцов.

Жители дома № 29 по улице Заслонова в Могилеве заселялись в полноценные квартиры, в прошлом году их выселяли уже из «аварийного общежития». Как многоквартирный дом без ведома жильцов получил статус общежития? — смотрите в видеорепортаже Могилев.Онлайн.

Проблема коснулась сразу нескольких домов по ул. Заслонова: № 28, 29, 30 и дома № 4 по ул. Строителей. Эти здания неожиданно для самих жителей получили новый статус. По словам Веры Бондарковой, проживающей в доме № 28, они получили свои квартиры еще в 80-х годах, имеют на руках ордера, в которых черным по белому написано о заселении в «квартиру». Кому и зачем это было нужно, можно только предполагать. Как говорят жильцы, известно, что эти дома мешали проекту строительства новой трассы.

Начались судебные тяжбы. Жители встряхнули свои архивы, предоставили документы и ордера, подтверждающие их владение «квартирами». Однако в суде появляются акты, где статус данных помещений указан как «общежитие» — документы были приняты к делу. Дальше воевать уже бесполезно, считают могилевчане.

Спустя время дом № 29 признали аварийным. Несмотря на ежемесячную оплату жильцами капремонта, ремонтные работы здесь не проводились уже много лет. Следующим этапом был запуск процесса по выселению жильцов. А поскольку дома являются общежитиями, никто никому ничего не должен. Хотите — переселяйтесь в другое общежитие, хотите — на улицу. Чтобы не остаться без крыши над головой, многие, конечно, согласились на комнаты в других общежитиях, метраж которых был значительно меньше их предыдущего жилья. Последнюю квартиру дома № 29 выселили в апреле 2018 г. Сейчас такая же судьба ждет остальные дома. Когда постучатся в дверь с просьбой покинуть законно обжитое в течение десятков лет жилье — вопрос времени.