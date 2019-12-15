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«Власть испугалась недовольства людей»

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  • 15.12.2019, 20:47
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«Власть испугалась недовольства людей»
Фото: «Наша Ніва»

Процессы, которые происходят в стране, все больше возмущают белорусов.

Повесткой в милицию, на 16 декабря, в Бресте вызывают общественного активиста Александра Сахарукa. Пока не известна причина таких действий и что именно хотят предъявить брестчанину, передает «Радыё Рацыя».

Не исключено, что это связано с вероятными акциями в регионах в защиту независимости Беларуси, - сообщил брестский правозащитник Владимир Величкин:

- Власть испугалась, что люди не довольны процессами, идущими в стране. Я имею в виду соглашения, которые не подписали пока, по «интеграции» с Россией. И они превентивно действуют.


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