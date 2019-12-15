В Токио открылся стадион для проведения Олимпиады-2020 15.12.2019, 22:01

Фото: ЕРА

Площадь стадиона составляет 69,6 тысяч метров квадратных.

В Токио 15 декабря открылся стадион, который станет местом проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в 2020 году. Об этом сообщает gordonua.com со ссылкой на The Japan News.

На торжественной церемонии присутствовали премьер-министр Японии Синздо Абэ и губернатор Токио Юрико Коикэ.

Строительство Национального стадиона длилось три года и было завершено 30 ноября. Комплекс состоит из пяти надземных и двух подземных этажей. Его площадь составляет 69,6 тыс. м², что в двое больше бывшего Национального стадиона.

В нем будут проводиться церемонии открытия и закрытия Олимпиады, а также соревнования по легкой атлетике и финал женского футбола.

32-е летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.