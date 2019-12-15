Брестчане - властям: У нас один вопрос: когда завод будет закрыт 1 15.12.2019, 22:15

Противники аккумуляторного завода молчать не намерены.

Давление на противников строительства аккумуляторного завода в виде штрафов и последнюю информацию о возможности проведения альтернативной экологической экспертизы обсудили в Бресте, передает «Радыё Рацыя».

Сегодня в городе прошла очередная воскресная акция против появления вредного производства вблизи границы города, - рассказали брестчане:

- У нас один вопрос: когда завод будет закрыт. Это нас беспокоит, всех нормальных, разумных людей. Давление было и есть. Мне также штраф присуждали, но нас этим не запугать.

- Актуальный вопрос у нас сегодня такой - это общественно-экологическая экспертиза. Мы ждем, когда все-таки руководство завода представит на общественную экспертизу свой проект.

Участники акций планируют не останавливаться на достигнутом, поэтому до конца года и в начале следующего продолжат выходить на улицы города для отстаивания своих прав на экологию.