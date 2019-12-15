В Нью-Йорке провели акцию в защиту независимости Беларуси 15.12.2019, 22:42

Фото: Vadzim Vasilyeu / Facebook

Протест против «интеграции» Беларуси и РФ прошел у здания CNN.

15 декабря в Нью-Йорке белорусы Америки провели акцию протеста против «интеграции» Беларуси и России. Акция прошла около здания CNN «Cable New Network». Об этом в «Фейсбуке» сообщил белорусский активист в США Вадим Васильев.

- Наша задача привлечь внимание зарубежных СМИ к тем событиям, которые сейчас происходят на нашей Родине.

20 декабря Лукашенко ожидает Путин в Санкт-Петербурге, чтобы дожать в переговорах по «углублению интеграции». Подписание соглашения об «интеграции» может лишить Беларусь суверенитета. Защитим независимость вместе!

Belarus is not Russia.

Жыве Беларусь! - написал Васильев.

Фото: Vadzim Vasilyeu / Facebook

Фото: Vadzim Vasilyeu / Facebook

Фото: Vadzim Vasilyeu / Facebook

Фото: Vadzim Vasilyeu / Facebook

Фото: Vadzim Vasilyeu / Facebook

Фото: Vadzim Vasilyeu / Facebook

Фото: Vadzim Vasilyeu / Facebook

Фото: Vadzim Vasilyeu / Facebook

Фото: Vadzim Vasilyeu / Facebook

Фото: Vadzim Vasilyeu / Facebook

Фото: Vadzim Vasilyeu / Facebook

Фото: Vadzim Vasilyeu / Facebook

Фото: Vadzim Vasilyeu / Facebook