СМИ: Вывод 4-х тысяч военных США из Афганистана назначен на ближайшие дни 16.12.2019, 8:05

В настоящее время в стране дислоцировано 13 тысяч американских военнослужащих.

Белый дом пока не прокомментировал сообщения американских телекомпаний.

По сообщениям американских СМИ, администрация Трампа уже в ближайшие дни может объявить о планах вывода около 4 тысяч военнослужащих из Афганистана, сообщает «Голос Америки».

Переговоры между США и Талибаном возобновились неделю назад, и стороны пытаются найти путь к снижению масштабов насилия или даже прекращению огня.

Правда, переговоры были приостановлены Вашингтоном в четверг после атаки боевиков в районе ключевой американской авиабазы к северу от Кабула, в результате которой два мирных жителя погибли, десятки других получили ранения.

В настоящее время в Афганистане дислоцировано 13 тысяч американских военнослужащих.

Телекомпания NBC, ссылаясь на трех нынешних и бывших американских официальных лиц, сообщила в субботу, что администрация Трампа намерена объявить о выводе 4 тысяч военнослужащих из Афганистана.

Два из этих источников сообщили, что часть военнослужащих будет передислоцирована досрочно, а другие не будут заменены, когда срок их командировки подойдет к концу.

Телекомпания CNN, ссылаясь на сотрудника администрации Трампа, сообщила, что объявление о выводе может быть сделано на предстоящей неделе, но сроки пока обсуждаются.

Госдепартамент не ответил на просьбу информагентства AFP о комментарии, а Пентагон предложил обратиться с вопросами в Белый дом, который пока не выступил с комментариями.

Согласно сентябрьскому проекту соглашения, достигнутому после нескольких лет переговоров, Талибан должен взять определенные обязательства в области безопасности, согласиться на переговоры с правительством Афганистана и пообещать снизить насилие в обмен на вывод американских войск.

Президент США Дональд Трамп в ноябре настаивал на необходимости прекращения огня и нанес неожиданный визит на авиабазу Баграм в Афганистане 28 ноября, чтобы отметить День благодарения вместе с военнослужащими и встретиться с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

Трамп ранее давал понять, что он хочет снизить уровень американского военного присутствия за рубежом там, где это возможно.