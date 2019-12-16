Предприниматель на акции за независимость в Гродно: Я хочу жить в свободной стране
- 16.12.2019, 8:12
Жители города рассказывают, почему вышли отстаивать суверенитет Беларуси.
Более сотни жителей Гродно приняли вчера участие в акции в поддержку независимости Беларуси и против «углубления интеграции» с Россией. Люди стояли с плакатами, бело-красно-белыми флагами. Позже выстроились в живую цепь.
Предприниматель Иван Беленик заявил журналистам, что он пришел на акцию, потому что хочет жить в независимой стране:
- Я хочу жить в свободной, независимой стране. Хочу чтобы мои дети в такой стране. Я считаю, что Беларусь должна быть независимой. Хорошо иметь добрососедские отношения как с Западом, так и с Востоком, но это должны быть просто отношения, а не «интеграция» и что-то подобное.