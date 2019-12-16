Предприниматель на акции за независимость в Гродно: Я хочу жить в свободной стране 16.12.2019, 8:12

Иллюстрационное ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Жители города рассказывают, почему вышли отстаивать суверенитет Беларуси.

Более сотни жителей Гродно приняли вчера участие в акции в поддержку независимости Беларуси и против «углубления интеграции» с Россией. Люди стояли с плакатами, бело-красно-белыми флагами. Позже выстроились в живую цепь.

Предприниматель Иван Беленик заявил журналистам, что он пришел на акцию, потому что хочет жить в независимой стране:

- Я хочу жить в свободной, независимой стране. Хочу чтобы мои дети в такой стране. Я считаю, что Беларусь должна быть независимой. Хорошо иметь добрососедские отношения как с Западом, так и с Востоком, но это должны быть просто отношения, а не «интеграция» и что-то подобное.