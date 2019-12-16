На депутата от «Слуги народа» напали люди в балаклавах 16.12.2019, 8:18

Политик связал это со своей законотворческой деятельностью.

Народный депутат Украины от партии «Слуга народа» Михаил Ананченко заявил, что в воскресенье, 15 декабря, двое неизвестных в балаклавах напали на него в городе Сумы, сообщает nv.ua.

Нардеп опубликовал также фото из кареты скорой помощи.

«Сегодня, возвращаясь домой, в родном городе Сумы, на меня возле подъезда напали двое молодчиков в балаклавах. Такие дерзкие действия я связываю с моей политической деятельностью и с голосованием на следующей пленарной неделе», — заявил Ананченко.