Гродно, Краков, Щецин: белорусы протестуют против «интеграции» 16.12.2019, 8:58

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Фото: AP

Акции за нашу независимость прошли одновременно в нескольких городах и странах.

«Здесь не Россия, здесь – Беларусь». Около сотни человек вышли 15 декабря в Гродно на акцию в защиту независимости Беларуси, сообщает «Белсат».

Участники акции говорят:

«Не дома же сидеть, когда такие события происходят в стране».

«Надо выходить, потому что надо что-то делать».

«Независимость – это очень важно, это все, что у нас есть».

«Удивляет, почему нет наших начальников, чиновников. От этого зависит их будущее. Как придут россияне, они не сохранят своих мест».

Став в живую цепь на Старом мосту через Неман, участники двинулись вниз к самой реке. Где зачитали резолюцию, которую символически отправили в сплав по Неману – до Санкт-Петербурга, где 20 декабря должны встретиться Лукашенко и Путин.

«Эту резолюцию водным путем по Неману через Балтийское море мы сегодня направляем руководителям обоих государств для того, чтобы донести наше мнение», – отмечает заместитель председателя партии БНФ Вадим Саранчуков.

«20 декабря, очевидно, будет подписано соглашение об интеграции. Мы же, граждане Республики Беларусь, не хотим потерять свою независимость», – говорит организатор гродненской акции Николай Соляник.

Вадим Саранчуков. Фото: Василий Молчанов / «Белсат»

Текст резолюции также вышлют в посольство России в Минске. Акции в поддержку независимости нашей страны и против политической интеграции с Россией прошли сегодня и в Польше. В Кракове под генконсульством России протестовали десятки студентов.

«Мы хотим сказать, что Россия – это действительно тюрьма для народов. Мы не хотим в ней быть, мы не хотим быть в «русском мире», мы против этого. Позор Российской Федерации!», – говорит организатор протеста, украинский студент Антон Черепенко.

Участники пикета также обратились к Сейму Польши с просьбой поддержать белорусов в их борьбе за независимость. С десяток человек протестовали сегодня и под консульством России в Щецине. На обоих пикетах участники держали плакаты в поддержку Петра Маркелова, который отбывает 14-суточный арест за требование пересчитать голоса на избирательном участке.