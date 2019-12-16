«Когда видят в резюме, что тебе 48, даже на собеседование не зовут» 27 16.12.2019, 9:15

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Фото: onliner.by

Минчанка рассказала про эйджизм при приеме на работу.

Не раз в интервью Onliner эксперты заявляли, что белорусы в возрасте около 50 и старше — это одна из самых уязвимых категорий на рынке труда. Если специалисты в этом возрасте остаются без работы, то найти место оказывается очень сложно. С такой проблемой столкнулась и минчанка Алена. Ей 48 лет, и она хороший специалист со стажем. По словам Алены, вот уже полтора месяца она ищет работу, но никто не приглашает ее даже на собеседования. Хотя как работник она соответствует всем параметрам. Все дело в возрасте, считает женщина.

«Встречалась даже вакансия на выписку ТТН с зарплатой от 200 рублей»

Алена и ее муж работают вместе в маленькой компании вот уже 15 лет. Она юрисконсульт, а по совместительству еще офис-менеджер и частично бухгалтер.

— Сейчас для бизнеса настали очень сложные времена, и встал вопрос о том, что фирма может закрыться. Если это случится, то мы оба окажемся без работы, — объясняет Алена. — Поэтому параллельно я ищу место нам обоим. Кто первый сможет найти работу, тот и уйдет.

Именно поэтому женщина просит не показывать ее лицо, так как переживает, что работодатель может ее уволить, а новую работу найти пока никак не удается.

Поиски Алена начала полтора месяца назад. Она составила резюме и стала мониторить специализированные сайты. Женщина внимательно вычитывала требования по вакансиям и откликалась только на те, для которых подходила на 100%.

— Зачем нанимателю тратить на меня время? Возможно, он найдет кого-то подходящего, — рассуждает Алена. — Обижает то, что мне не дают даже шанса. К примеру, была одна вакансия, по которой я идеально подходила. Был нужен опыт, выписка товарно-транспортных накладных, знание 1С, работа посменно. Я обдумала, могу ли работать посменно, все взвесила и откликнулась. Компания сразу же мне отказала. Без объяснения причин. Ну вот на каком основании? Я полностью подходила, владею 7-й версией «1С: Бухгалтерия», очень много работала в этой программе, у меня все навыки и квалификации есть.

Кроме как из-за возраста, больше причин для отказа не было. И так очень многие работодатели — либо сразу отказ, либо просто молчание без ответа.

По словам минчанки, она трезво и реально оценивает свои силы. По вакансиям, которые она рассматривала, не было баснословных заработков.

— Как правило, предлагают 600—800 рублей, — говорит Алена. — Правда, я осталась немного в шоке от запросов работодателей. К примеру, на вакансию юриста требуется опыт в области претензионных вопросов, судебного и досудебного регулирования, лицензионного, авторского права и так далее. Перечислено практически все, кроме уголовного права. Плюс еще английский язык на высоком уровне, желательно еще и немецкий. И вот я, изучая вакансию, думаю: ну сколько же вы готовы платить такому специалисту?

— И как вы думаете сколько? 600 рублей. Я уже представляю, какая там очередь стоит к этому работодателю, — иронично улыбается женщина. — Есть даже вакансия на выписку товарно-транспортных накладных с зарплатой от 200 рублей, она уже полтора месяца мне попадается. Такие завышенные требования у работодателей, наверное, из-за того, что рынок труда перенасыщен.

Для специалистов с опытом Алена называет адекватной зарплату в 1000—1500 рублей. Но ни на эти деньги, ни на меньшие ее не берут.

«Проблема в том, что меня даже на собеседования не зовут»

С дискриминацией на рынке труда минчанка сталкивается не впервые. Она уже проходила такое, когда родила первого ребенка. На дворе были 90-е, и молодых мам не брали никуда.

— Я тогда уже хорошо умела работать на компьютере. На то время это был редкий навык, — объясняет Алена. — Но как только работодатели узнавали, что у меня есть маленький ребенок, сразу отказывали. Хотя мы жили с родителями, и в случае чего было кому присмотреть.

То есть я и мои ровесницы столкнулись сначала с проблемами при поиске работы как молодые мамы, а теперь вот начался второй этап — возраст.

— Уверена, что если меня будут приглашать на собеседования, разговаривать со мной, проверять мои навыки, то какой-нибудь вариант найдется. Но ведь проблема в том, что меня даже на собеседования не зовут. Как я понимаю, мое резюме открывают, видят возраст и либо сразу отказывают, либо просто не отвечают, — полагает собеседница.