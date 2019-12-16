Deutsche Bahn ответил на твит Греты Тунберг о переполненных поездах 11 16.12.2019, 9:27

2,558

Немецкий железнодорожный концерн одновременно поблагодарил и пожурил экоактивистку.

Немецкий железнодорожный концерн Deutsche Bahn (DB) ответил на твит известной экоактивистки Греты Тунберг о забитых народом немецких поездах. В воскресенье, 15 декабря, DB в своем микроблоге в Twitter поблагодарил девушку за "поддержку в борьбе с изменением климата" и выбор скоростного поезда ICE 74, отметив, что тот потребляет электроэнергию только из возобновляемых источников. Вместе с тем, говорится далее в твите, "было бы еще лучше", если бы Грета Тунберг рассказала о том, насколько компетентной и дружелюбной была команда, обслуживавшая ее в вагоне первого класса, сообщает dw.com.

Noch schöner wäre es gewesen, wenn Du zusätzlich auch berichtet hättest, wie freundlich und kompetent Du von unserem Team an Deinem Sitzplatz in der Ersten Klasse betreut worden bist. #Greta 2/2 — Deutsche Bahn AG (@DB_Presse) 15 декабря 2019 г.

Этот ответ вызвал удивление у многих, так как твит Греты сопровождался ее фотографией на полу в тамбуре поезда рядом с чемоданами и другими вещами. "Путешествую по Германии в переполненных поездах. Наконец-то я еду домой!" - написала экоактивистка, возвращаясь с Всемирной конференции ООН по проблемам изменения климатав Мадриде. Этот пост стал очень популярным в Германии, пользователи соцсети сочувствовали Грете и возмущались хаосом, царящим на немецкой железной дороге.

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o — Greta Thunberg (@GretaThunberg) 14 декабря 2019 г.

После ответа DB Грета Тунберг решила объяснить ситуацию. "Наш поезд из Базеля был отменен. Поэтому мы сидели на полу в двух разных поездах. После Гёттингена у меня было место. Конечно, это не проблема, и я никогда не утверждала обратного", - написала Тунберг в Twitter. Она отметила, что переполненные поезда - это "серьезный знак", означающий, что спрос на железнодорожные поездки очень большой.

На Всемирной конференции ООН (COP25), которая проходила с 2 по 15 декабря, Тунберг выступила с жесткой критикой мероприятия. По мнению 16-летней активистки, его участники "игнорируют науку", а сама конференция провалилась. После окончания саммита Тунберг выступила на демонстрации в защиту климата в итальянском Турине, а затем отправилась домой в Швецию.

Тунберг путешествует по железной дороге, поскольку отказалась от перелетов на самолетах по экологическим соображениям. В августе она пересекла Атлантический океан на яхте, чтобы принять участие в климатическом саммите ООН. После этого Грета Тунберг путешествовала по Северной Америке, участвуя в протестах в защиту климата в разных штатах.