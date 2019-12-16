Евгений Афнагель: Чиновники и силовики против самодура 8 16.12.2019, 9:43

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Евгений Афнагель

Этому есть много примеров.

Об этом координатор «Европейской Беларуси» Евгений Афнагель рассказал в интервью Studio Х97 (Студия икс девяносто семь):

– По твоим ощущениям, много ли во власти людей, которые хотят перемен?

– Мне кажется, во власти их еще больше, чем среди обычных людей. Почему? Потому что они постоянно общаются с этим самодуром. Представь ситуацию, когда ты каждый день слышишь идиотские приказы, идиотские затеи и идеи, в конце концов, когда тебя публично отчитывают.

У Лукашенко есть привычка устраивать селекторные совещания, где он просто поливает грязью чиновников, им же назначенных. Это такой спектакль для людей: «Я хороший — а они все плохие». И я думаю, что тем, кто сидят, опустив голову, очень неприятно.

Есть простой пример. В эту кампанию наш кандидат Андрей Войнич собирал подписи в Московском районе Минска. У него на округе были несколько домов, где жили чиновники — бывшие или теперешние мелкие, но тем не менее чиновники и их семьи. Нигде не было поставлено столько подписей за независимых кандидатов, как в этих домах. Это был просто рекорд по Минску.

Вот простой ответ. Нам помогают и чиновники, и силовики прикрывают где-то. Таких примеров, на самом деле, много. Какие-то примеры я назвал, какие-то назовем позже.

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