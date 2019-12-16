Дмитрий Гордон: Надо было видеть лицо Путина на нормандских переговорах 22 16.12.2019, 10:38

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Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Почему россияне не скрывали недовольство, находясь в Париже.

На своем канале в Youtube известный украинский журналист Дмитрий Гордон раскрыл новые подробности переговоров Путина и Зеленского в рамках нормандской четверки.

По его словам, между членами российской и украинской делегации то и дело возникали конфликты – и на то была конкретная причина.

– Я считаю, что до начала переговоров один из близких к Зеленскому людей убедил россиян в том, что президент Украины будет играть по «правилам», которые продиктовала Россия, – рассказал он.

По мнению журналиста, это было одно из условий, чтобы Путин вообще пошел на эти переговоры:

– Во время переговоров Путин сказал: вот, выборы на Донбассе – сначала выборы, а потом выходите к границе. Но Зеленский сказал нет: сначала давайте мы выйдем на границу с Россией, постоим там 90 дней, а потом проведем выборы. Путин сказал: нет, сначала выборы. И Зеленский отказался.

Затем Путин предложил внести особый статус Донбасса в конституцию Украины. На это Зеленский сказал, что он не сможет это сделать, так надо 300 голосов в Раде, а у него столько нет. И Путин понял, что его провели. Впервые, наверное.

Ведь он ехал уверенный, что Зеленский, этот мальчик из КВН, как миленький все подпишет – тем более, что Сурков сказал Путину: все договорено, все под контролем. И поэтому был такой злой Сурков, он бросился на Ермака, помощника Зеленского, с криком: «Мы так не договаривались!».

И я скажу, что надо было видеть лицо Путина на переговорах. И потом на пресс-конференции. Я сидел в десяти метрах от него, прямо напротив. Такого злого Путина я не видел никогда – он не поднимал глаз, ожесточенно что-то писал, конспектировал… Он потерпел поражение. И понял, что этот мальчик, не имеющий никакого опыта переговоров, не имеющий такого багажа знаний и подготовки, он его переиграл чисто на человеческом уровне, – заметил Гордон.

Интересно, что украинский журналист, говоря о встрече в Париже, упомянул также и Беларусь. Ему не понравилась организация прошедших переговоров – и он привел в пример одну из прошлых встреч четверки, которая проходила в Минске.

– Вот это была организация, вот это была красота. Было внимание и уважение к членам делегации, к журналистам и сопровождающим. В Париже это был полный хаос. Лень какая-то и наплевательство, – добавил он.