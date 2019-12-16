Сельчане против вредного китайского завода 3 16.12.2019, 11:15

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Фото: «Радыё Свабода»

Светлогорский завод ни дня еще не работал законно.

Активисты из села под Светлогорском, которое наиболее страдает от вредных выбросов метилмеркаптана из построенного китайской корпорацией САМСЕ в 2017 году завода беленой целлюлозы, начали сбор подписей под жалобой в областной суд на препятствие в осуществлении права на правосудие по делу против Светлогорского ЦКК и китайской корпорации САМСЕ.

По информации «Полесской весны», жители Якимовой Слободы выдвигают требование о выплате моральной компенсации по поводу того, что на ЗБЦ с ноября 2017 года начались пуско-наладочные работы, при этом все начало накрывать сильным запахом вонючего газа - метилмеркаптана, принадлежащий к второму классу опасности.

До сих пор ЗБЦ официально не введен в эксплуатацию. Работает без природоохранного разрешения. Завод не имеет положительного экологического заключения на деятельность источника с повышенной степенью опасности. Несмотря на заверения властей, до сих пор не ведутся и самостоятельные измерения опасных выбросов (метилмеркаптана) структурами Минздрава и Минприроды.

Как недавно стало известно, при всем этом, ЗБЦ наращивает производственные мощности. Об этом, по информации сайта концерна «Беллесбумпром», руководители концерна и СЦКК заявили на международной конференции производителей целлюлозы и бумаги, которая проходила в начале декабря в Вене.

«Завод вышел на устойчивый режим работы и постепенно наращивает объемы выпуска продукции. За 11 месяцев этого года выпущено более 125 тыс. тонн целлюлозы. В целом в 2019 году планируется произвести около 150 тыс. тонн целлюлозы», - сообщает ведомственное СМИ.

При этом руководители ведомства и комбината не сообщили своим европейским коллегам о том, что завод ни дня еще не работал законно. Жители Светлогорска и Якимовой Слободы уверены, что в этом случае работа завода и выпуск продукции с нарушением экологических законов и международных соглашений не должны оставаться безнаказанными.