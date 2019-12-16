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«Квартал-95» со сцены напомнил Зеленскому о невыполненных обещаниях

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  • 16.12.2019, 11:18
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«Квартал-95» со сцены напомнил Зеленскому о невыполненных обещаниях
Владимир Зеленский

Украинский президент присутствовал на концерте.

Украинская команда «Квартала 95» во время своего концерта спела для президента Владимира Зеленского, который присутствовал в зале, песню с напоминанием об обещаниях «сажать» коррупционеров, пишет сайт hromadske.ua.

Об этом говорится в видео пресс-секретаря президента Юлии Мендель из Дворца «Украина» в Instagram.

«Кому положено с лицами суровыми сидят прокурорские с делами громкими. Есть к вам вопрос: весна прошла давно, посадок еще нет, а зимой у вас сажать не принято?», — говорится в тексте песни.

Во время президентской кампании Владимира Зеленского наиболее популярной была его реклама на бигбордах с текстом: «Весна придет — сажать будем».

В распространенном видео вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы видно, что Зеленский присутствовал на концерте «Квартала».

Он также уточнил, что глава государства приобрел себе билет на концерт и показал его со сцены.


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