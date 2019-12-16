«Квартал-95» со сцены напомнил Зеленскому о невыполненных обещаниях

«Квартал-95» со сцены напомнил Зеленскому о невыполненных обещаниях3
- 16.12.2019, 11:18
- 2,488
Украинский президент присутствовал на концерте.
Украинская команда «Квартала 95» во время своего концерта спела для президента Владимира Зеленского, который присутствовал в зале, песню с напоминанием об обещаниях «сажать» коррупционеров, пишет сайт hromadske.ua.
Об этом говорится в видео пресс-секретаря президента Юлии Мендель из Дворца «Украина» в Instagram.
«Кому положено с лицами суровыми сидят прокурорские с делами громкими. Есть к вам вопрос: весна прошла давно, посадок еще нет, а зимой у вас сажать не принято?», — говорится в тексте песни.
Во время президентской кампании Владимира Зеленского наиболее популярной была его реклама на бигбордах с текстом: «Весна придет — сажать будем».
В распространенном видео вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы видно, что Зеленский присутствовал на концерте «Квартала».
Он также уточнил, что глава государства приобрел себе билет на концерт и показал его со сцены.