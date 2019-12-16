Белорусы вышли в Щецине на марш против «интеграции» с Россией 16.12.2019, 11:07

Акция началась возле консульства РФ.

15 декабря около российского консульства в польском городе Щецине состоялся пикет за независимость Беларуси, против углублении «интеграции» с Россией, а также в поддержку белорусских политзаключенных, сообщает «Радыё Свабода».

Как сообщил соорганизатор пикета Франтишек Терешко, участники акции прошли центральными улицами Щецина.

«Акция была направлена за независимость, против так называемой «интеграции», которая имеет целью уничтожение независимости Беларуси! Также мы солидарны с политзаключенными: Петром Маркеловым, который получил 14 суток за разоблачение факта фальсификации парламентских выборов в Беларуси. Также за Нааму Иссахар, израильтянку, которая была незаконно похищена и арестована российскими властями», - рассказал Франтишек Терешко.

По словам второго соорганизатора акции Антона Койпиша, акцию начали возле здания, где размещалось российское консульство в Щецине (накануне акции на здании висела соответствующая вывеска, но незадолго до акции она исчезла). Далее участники акции прошли щецинскими улицами в сторону польской воеводской управы, чтобы донести властям и польскому народу информацию об «интеграции» Беларуси с Россией.

Во время акции ее участники раздавали прохожим листовки «Za naszą i waszą wolność», скандировали призывы: «Mińsk-Warszawa - wspólna sprawa», «Жыве Беларусь!», пели национальные гимны «Погоня» и «Магутны Божа».

15 декабря пикеты белорусов против углубленной «интеграции» Беларуси с Россией прошли также в Нью-Йорке и Кракове.