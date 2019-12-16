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Мусорщик нашел на пляже уникальное вещество ценой в $720 тысяч

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  • 16.12.2019, 11:56
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Мусорщик нашел на пляже уникальное вещество ценой в $720 тысяч

Его выбросило море.

Мусорщик, работающий на одном из пляжей на юге Таиланда, нашел ценный сгусток рвоты кашалота и теперь может разбогатеть. Об этом пишет издание The Daily Mail.

Этот сгусток называется амброй и является веществом, образующимся в пищеварительном тракте кашалотов, крупнейших из зубатых китов. Амбра высоко ценится в парфюмерии и используется как фиксатор запаха. Изредка применяется как ароматизатор в традиционной медицине и гомеопатии.

16-килограммовый сгусток, напоминающий амбру, обнаружил мусорщик Сурачет Чанчу (Surachet Chanchu) на пляже города Сонгкхла. Сгусток выплыл из океана. Мужчина принес его домой, поднес к нему зажигалку и почувствовал мускусный запах. Это может говорить о том, что находка действительно является амброй.

Теперь Сурачет ожидает правительственной экспертизы, которая точно определит, является ли найденный им сгусток амброй и сколько за него получится выручить. Ориентировочная цена с учетом веса находки — порядка 720 тысяч долларов.


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