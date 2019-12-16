Белорусские водители не хотят работать за копейки 4 16.12.2019, 12:03

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Большинство автобусных маршрутов — убыточны.

В Орше, которая сейчас под личным контролем Лукашенко, лихорадочно ищут 20 водителей на городские автобусы. И найти – не могут. Почему молодежь не хочет в городской автопарк? А также почему почти вся Орша выбирает маршрутку в качестве общественного транспорта, выяснял журналист «Белсата» Дмитрий Казакевич.

После приказа Александра Лукашенко из Орши уже два года делают «город будущего». Правда, проблем в городе от этого не стало меньше. Например, сейчас возник дефицит водителей автобусов. За рулем – одни ветераны.

«Ну, я не знаю почему так. Наверное, заработок мал. Наверное, поэтому и не идут. И поздно работать. Тяжелая работа! Рано встаем, поздно ложимся», – говорит водитель автобуса.

«Ай, что зарплаты, зарплаты… Хотелось бы больше» – «Ну примерно?» – «Ай ну сколько – 600-700», – добавляет его коллега по автопарку.

То есть, для Орши – даже неплохо. Местный общественный активист Игорь Казмерчак говорит, что и 400-500 рублей здесь считаются достойным заработком. Но идти в водители автобусов оршанцы не спешат.

«Просто у автопарка не очень удобные условия для работы. Водители, при наличии других вариантов, не очень хотят туда идти, потому что – это очень сложный график. Водителей не хватает, и можно там больше смены отпахать», – говорит Казмерчак.

Больше желающих работать на маршрутках. Впрочем, пассажиры также между автобусом и маршруткой выбирают последний вариант. Хотя бы потому, что маршрутки в Орше дороже автобуса всего на 15 копеек. Но есть и другие причины.

«Надо, надо, чтобы автобусы ходили по расписанию. Видите, сколько на расписании? А они не ходят, не соответствуют. И чтобы вовремя ходили бы автобусы, было бы очень хорошо», – говорит жительница Орши – и вскакивает в маршрутку.

«На маршрутке езжу, да. Ну а на чем еще? Автобусов здесь мало, в основном – маршрутки. Поэтому чаще всего на маршрутках», – добавляет девушка, которую мы встретили на остановке.

«На маршрутках. Почему? Быстро, удобно, привык. С самого детства езжу на них. Не выношу автобусы», – говорит парень.

Директор Оршанского автопарка №3 не соглашается с тем, что проблема автобусов и водителей присуща только Орше.

«Такая ситуация во всей Беларуси. При чем здесь маленькие зарплаты? В Минске также не хватает водителей, в Витебске не хватает водителей. В Минске зарплаты гораздо выше, чем наши, но вопрос не в зарплатах, а в том, что молодежь не хочет работать», – говорит директор автопарка №3 Сергей Мацкевич.

Сейчас Оршанскому автопарку нужны двадцать водителей. Почти все автобусные маршруты – убыточны.