Как разделят деньги белорусских водителей в 2020 году 4 16.12.2019, 12:09

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Стали известны планы по «дорожному налогу».

Бюджет-2020 дорожного фонда составит почти $275 млн в эквиваленте (для расчета мы брали курс доллара, заложенный в проекте республиканского бюджета на следующий год – 2,2447 рубля). Доходы дорожного фонда на 2019 год были скромнее – $253 млн, пишет belgto.by.

Деньги в этот фонд поступают из разных источников. Например, туда попадает плата за проезд по платным дорогам, платежи за проезд тяжеловесных и крупногабаритных авто по дорогам общего пользования нашей страны, пошлина за выдачу разрешений на проезд белорусских автомобильных транспортных средств по территориям иностранных государств и т.п.

Но самый весомый вклад в формирование дорожного фонда вносят автовладельцы, уплачивая госпошлину за допуск транспортных средств к участию в дорожном движении (так называемый транспортный налог). В будущем году эта пошлина составит почти 49% от всех доходов дорожного фонда.

Сколько денег соберут с автовладельцев

Согласно проекту бюджета в следующем году власти планируют собрать больше «транспортного налога», чем в 2019-м. На 2020 год заложена сумма в $134 млн в эквиваленте, в бюджете на 2019 год был $131 млн.

Как сообщалось ранее, Минфин уже подготовил проект указа об изменении существующей системы уплаты государственной пошлины за доступ транспортных средств к участию в дорожном движении. Сбор планируют отвязать от техосмотра и разрешить автовладельцам оплачивать его только за отдельные месяцы (когда водители планируют пользоваться авто).

Однако белорусские автолюбители сомневаются, что власти пойдут им навстречу. «Если все же дорожный налог «отвяжут» от техосмотра, то скорее всего, вырастут и штрафы за непройденный техосмотр, и его стоимость, и контроль за оплатой. Без него станет ездить фактически невозможно. А пока этого еще не произошло, будем ездить, как и раньше, просто нужно быть более внимательными», — заявил в интервью Сharter97.org автомобилист со стажем, активист «Европейской Беларуси» Василий Семенов.

«У нас в стране ни одно нововведение в сфере транспорта и коммуникаций не облегчило жизнь обычным людям. Ни к чему хорошему эти дорожные «фокусы» не приводят. Уже просто перегнули палку. Такой бардак на дорогах развели, что просто кошмар!», — добавляет водитель.

На что пойдут деньги с «транспортного налога»

Часть собранной госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении пойдет на республиканские дороги (их строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт), еще часть – на погашение кредитов, выданных на строительство второй кольцевой автомобильной дороги вокруг Минска. Остальные деньги направят в виде субвенций в консолидированные бюджеты областей и бюджет Минска на местные дороги.

В 2020 году на субвенции уйдет около $67 млн в эквиваленте (в 2019 году – $65 млн).

Впервые за последние четыре года деньги, собранные в виде дорожного сбора, пополам разделят между республиканскими и местными дорогами, то есть в регионы вернется половина средств, уплаченных автовладельцами в виде дорожного сбора. С 2016-го по 2019 год львиная часть собранных денег уходила на республиканские трассы.

2014 год – 50%

2015 год – 50%

2016 год – 40%

2017 год – 39%

2018 год – 45%

2019 год – 49%

2020 год (план) – 50%

(по данным на начало каждого года и согласно проекту бюджета на 2020 год).

Как разделят деньги между регионами

Все области и город Минск в будущем году получат больше субвенций из дорожного фонда, чем в 2019-м.

Больше всего денег достанется Минской области (16,1 млн), меньше всего – Минску ($1,7 млн). Брестская область получит $11,6 млн (в 2019 году нашей области досталось 11,1 млн).