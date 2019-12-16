Шаман Габышев нагнал страху на Кремль 1 Иван Яковина, «Новое время»

16.12.2019, 12:14

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Александр Габышев

Якут стал одним из главных героев 2019 года.

Александр Габышев пешком отправился из Якутии в Москву, чтобы на Красной площади провести обряд изгнания в ад Владимира Путина, которого считает демоном.

Сначала все над ним смеялись. Но потом стали замечать, что по мере приближения к Москве, у кремлевского демона (по шаманской терминологии) все стало валиться из рук.

Сначала утонула секретная подводная лодка «Лошарик», потом взорвалась новейшая ядерная ракета «Буревестник», ну а следом за этим в Москве начались мощнейшие акции протеста против власти. На местных выборах девятого сентября путинская партия власти «Единая Россия» потерпела сокрушительное поражение по всей стране, потеряв сотни депутатских мест на разных уровнях власти.

Тем временем самого же Габышева в Сибири встречали как героя. У него стали появляться последователи и апостолы. Люди сотнями и тысячами приходили его послушать на митинги, где он говорил, что «власть Путина заканчивается, и скоро наступит свобода».

Задержание шамана

В Бурятии Габышев сначала столкнулся с пропутинскими злыми шаманами и победил их, а потом едва не начал восстание в этой нищей и забытой республике.

В общем, к середине сентября стало ясно, что этот шаман не просто так. Звучит смешно, но Кремль испугался его по-настоящему. ФСБ провела специальную операцию со спецназом, вертолетами и самолетом, в ходе которой шаман был арестован.

Вертолетами его отвезли сначала в Бурятию, потом самолетом — в Якутию. Там его арестовали, объявили сумасшедшим и отправили на обследование. Но потом Габышева пришлось отпустить. Все-таки в России пока нет уголовного наказания за экзорцизм.

Якут отдохнул, отъелся, подтянул шаманско-теоретическую базу. Обновил и базу материальную — закупил обувь, одежду и необходимое для долгой дороги снаряжение.

В середине октября у него закончилась подписка о невыезде, полиция и ФСБ о нем не вспоминали. Поэтому седьмого декабря, когда в Якутске было минус 35 градусов, Габышев отправился в новое пешее путешествие к Москве

Новый поход Габышева

С ним в путь отправились, как минимум, два человека из числа его сторонников. Далеко эта небольшая группа, правда, не ушла. Якутские полицейские, узнав о том, что Габышев покинул город, подняли настоящую панику.

Как только он вышел навстречу Путину, так тот проиграл переговоры Зеленскому в Париже, а WADA запретила России участвовать в Олимпийских играх.

В общем, дома шамана не нашли. Пришли к его сестре, которая отказалась брать повестку в полицию. Сестра Габышева сообщила, что брата надо искать на пути в Москву. Региональная власть по тревоге подняла всю местную полицию, ФСБ и остальных силовиков. Им приказали во что бы то ни стало найти шамана, способного изгнать Путина в ад.

Тут важный момент: для нас с вами все это кажется шутками, но для Якутии демоны, шаманы и их сложные отношения — это очень серьезно.

Там очень многие, включая местных руководителей, уже верят, что Путин — это действительно демон, а также в то, что Габышев идет его уничтожить. Поэтому власть так сильно мешает шаману, а люди так сильно ему помогают.

В результате шамана и его спутников за пару дней все-таки нашли. В Якутии в Москву ведет всего одна дорога, по которой в дикие морозы гуляет не так много людей. Так что задача была относительно простой.

Габышева и его спутников арестовали и отправили на допрос в ФСБ. В чем именно их подозревают или обвиняют, пока неясно. Как я говорил, шаман подтянул теоретическую базу и избегает разговоров о свержении власти, к которым полиция может придраться.

Как и осенью, арестовывать и сажать его не за что. Кроме того, суд над шаманом-экзорцистом мог бы превратить Владимира Путина в посмешище для всего мира. Думаю, Габышева все-таки отпустят, и он попробует продолжить свой путь. Уверен, что мы еще не раз услышим о приключениях доброго якутского шамана, который идет изгнать Путина в ад.

Иван Яковина, «Новое время»