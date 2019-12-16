«Чтобы не возвращать деньги, хозяйка натравила на нас участкового и «братков» 16.12.2019, 12:43

Квартирантка рассказала скандальную историю о съеме жилья в Минске.

Читательница onliner.by Катерина поделилась опытом аренды квартиры:

— Однажды пришлось срочно съезжать со съемной квартиры, и времени выбирать новый вариант особо не было, — вспоминает, как в 2005 году завертелась полукриминальная история, девушка. — Сняли с подругами «убитую» «двушку» на Розочке. Точную стоимость аренды уже не вспомню, но вроде порядка $250 с условием оплаты за 3 месяца вперед. Это было довольно дешево, но квартира, повторюсь, оказалась «убитая»: отсутствовали все межкомнатные двери (кроме двери в санузел), на кухне был содран линолеум, обои тоже были содраны частично, мебели практически не было. Хозяйка — девушка лет 25—27 — объяснила все это тем, что квартира ей досталась от бабушки, мол, она собиралась делать ремонт и жить, но потом передумала и решила сдать лишние метры. Ну ладно, выбора у нас все равно не было

Я настаивала на договоре, на что хозяйка пообещала, что попозже все оформим. Мы переехали и занялись квартирой: переклеили обои, постелили линолеум, завезли мебель. Когда «генералили» квартиру, в унитазе и умывальнике нашли длинные строительные гвозди. Тогда это не навело нас на какие-то мысли. Где-то месяц жили нормально, а потом хозяйка решила поднять нам стоимость (действительно, квартира ведь лучше стала выглядеть). Ну ладно, мы согласились.

Прошло совсем немного времени, и она снова позвонила и сказала, что опять поднимает цену. Сумма была уже существенная для двух студенток и одной работающей девушки, причем внезапно стала даже выше рыночной. Мы предупредили, что будем съезжать, но доживем оставшиеся два месяца, либо возвращайте нам за них деньги.

И вот тут началось… Наверняка, она подсмотрела сценарий в 90-х. Сначала к нам пришел участковый, который, как мы выяснили позже, оказался ее другом, и начал нас пугать, мол, вы без договора, вас выпереть — раз плюнуть, и попробуйте докажите, что вы сразу столько денег заплатили. Потом начались звонки от разных парней на домашний телефон с угрозами. Но не на тех напали. Я позвонила хозяйке и объяснила ей, что мы не съедем, пока она нам не вернет деньги либо не даст дожить оплаченное время. Заодно зашла к соседям и решила расспросить про нее, на что мне сказали, что тут каждые три месяца меняются квартиранты и, вообще, участковый — частый гость. Тут и закралась мысль, что, возможно, в таком состоянии квартира осталась после предыдущих жильцов, с которыми она поступила так же. Люди просто ей отомстили как смогли.

Несколько дней было тихо, а потом мы просто не смогли попасть в квартиру. Пока нас не было, она тупо поменяла замки, несмотря на то, что там были все наши вещи. А на улице стоял февраль. По телефону хозяйка сказала, что приедет только в том случае, когда под подъездом будет машина (для наших вещей), деньги возвращать тоже отказалась. Когда позвонили участковому, он сказал, что присутствовал при замене замков и что она все делает правильно.

Девушки мы были не из робкого десятка, поэтому вызвали милицию. Объяснили ситуацию и попросили вскрыть дверь. Они, естественно, отказывались, но мы их убедили, сказав, что договор на аренду квартиры внутри. Когда вскрыли дверь, мы пригласили понятых и попросили отметить, что договор на аренду пропал, а также пропали $600 (деньги, что она была должна за аренду). Тогда же мы написали заявление на нее и участкового, а также на следующий день написали на нее в налоговую, указав сумму аренды в 2 раза выше, чем платили. Короче, длилось все это еще очень долго. Мы благополучно нашли новое жилье, вернули свои деньги, но заявления ниоткуда не забрали (зло должно быть наказано). Ни на одно заседание суда она не явилась, но ее признали виновной (правда, отделалась только штрафом). В налоговой ей тоже влепили штраф.