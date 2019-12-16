Advance: Ахиллесова пята «Северного потока-2» 1 16.12.2019, 12:58

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У Москвы для ответного хода не так много хороших карт.

Комитеты по вооруженным силам при Палате представителей и Сенате США, то есть обе палаты Конгресса, утвердили новый закон, который заставит администрацию Дональда Трампа ввести санкции против всех тех компаний, которые участвуют или каким-либо иным образом помогают Газпрому в строительстве, точнее завершении газопровода «Северный поток — 2», а также «Турецкий поток», пишет хорватское издание Advance, (перевод — inosmi.ru).

Напомню, что речь идет, возможно, о самых важных на сегодняшний день российских инфраструктурных проектах. По газопроводу «Северный поток — 2» газ из России потечет по дну Балтийского моря в Германию (в основном параллельно с уже существующим «Северным потоком»). «Турецкий поток» является российским трубопроводом, благодаря которому российский газ можно будет доставлять по дну Черного моря в Турцию, а оттуда — в Европу.

Как и ожидалось, США разными способами пытаются остановить оба проекта, ставя под удар в первую очередь европейские компании, участвующие в них. Прежде всего, это касается газопровода «Северный поток — 2», так как в его строительстве вместе с российским Газпромом участвуют и некоторые крупнейшие европейские энергетические компании, такие как французская ENGIE, австрийская OMV, британо-нидерландская Shell, немецкая Uniper…

Конечно, европейские партнеры в данном случае — это «ахиллесова пята» всего российского проекта. США хотят оказать на них сильнейшее давление, чтобы компании отказались от участия в проекте. Их заставляют задуматься, насколько дорого им обойдутся американские санкции, если они все-таки решат остаться в проекте. Разумеется, одних угроз недостаточно. Это понимают все американские руководители, которые активно участвуют в решении этой проблемы. Поэтому и появился данный закон: европейские компании должны понять, что Соединенные Штаты настроены серьезно.

Сенатор от демократов Джинн Шейхин, одна из тех, кто подготовил новый закон, заявила: «Это дает Владимиру Путину однозначный двухпартийный сигнал о том, что США не будут сидеть сложа руки, пока Кремль пытается расширять свое губительное влияние».

Очень похожее заявление сделал и Тед Круз, представитель Республиканской партии: «Это помешает Путину заработать миллиарды долларов, которые будут подпитывать российскую агрессию».

Итак, мы имеем дело с уже хорошо известной позицией, которую американцы занимают в отношении российской власти. Интересно (хотя это не новость), что в этих комментариях настойчиво упоминается российский президент Владимир Путин, который для многочисленных американских законодателей является своего рода «воплощением зла», которому необходимо помешать. Неудивительно. Именно этой «моделью» США зачастую пользуются по всему миру (мнимая «борьба добра со злом»). Интереснее тут тот факт, что даже сами американские законодатели (если только они не играют на публику) искренне верят в свои слова.

Они говорят о «российской агрессии», хотя не указывают, где именно она проявляется. В широком смысле даже российские газопроводы уже начали воспринимать как «щупальца агрессии». Что дальше? Подобные воинственные антироссийские настроения не дают надежды, что США ограничатся попытками остановить эти инфраструктурные проекты. И тогда появится дополнительный аргумент у российской стороны, которая уже давно утверждает, что США намерены «окружить Россию».

Что касается нового закона, то, как я отметил, его цель — «заставить» администрацию Трампа ввести санкции против европейских компаний. Что это означает? Это означает, что американские политики, такие как Шейхин, Круз и другие, по-прежнему уверены: Трамп «благоволит России», пусть даже это не отражается в его заявлениях (правда, заявления их, конечно, не интересуют — ищутся дела).

Факт в том, что Дональд Трамп уже много раз критиковал Германию за проект «Северный поток 2» (хотя, как я уже писал, это не только «немецкий», а уже российско-европейский проект), а вот Россию — нет. Хорошо известно, что Трамп не испытывает особой симпатии к Ангеле Меркель, но каждое его заявление внимательно оценивают, и каждый раз, когда в данном контексте он не упоминает Путина, американский Конгресс все громче бьет тревогу.

Вчера демократы в нижней палате американского Конгресса огласили формальные обвинения в адрес Трампа. Его обвинили в злоупотреблении своим положением, поскольку он потребовал от Украины расследования дел его политического соперника (Джо Байдена). Кажется, что все это звенья одной цепи, которая в итоге приведет к жестокой предвыборной гонке, но на самом деле эта попытка отстранить Трампа от власти больше связана с тем, о чем шла речь выше — с его «благосклонностью» к Путину!

В действительности можно констатировать, что на компании, которые участвуют в строительстве «Северного потока — 2», и на самого американского президента Дональда Трампа оказывается почти одинаковое давление: и от одних, и от другого требуют, угрожая, чтобы они заняли враждебную позицию в отношении человека, который является хозяином Кремля.

«Северный поток — 2», таким образом, превратился в символ, как его называют Тед Круз и другие, «российской агрессии». Теперь Трампу поставили ультиматум: или он остановит «Северный поток — 2», или его самого остановят.

Однако все это последние меры, так как «Северный поток — 2» уже почти построен — более чем на 80 процентов. Я напомню, что в ноябре текущего года после довольно продолжительных переговоров Дания наконец-то дала свое согласие на то, чтобы газопровод проложили через ее воды. Сколько еще осталось работы? По словам представителей самого Газпрома, после получения согласия от Дании проект может завершиться в течение пяти недель (осталось еще около 140 километров). Разумеется, завершение строительства еще не означает, что газопровод тут же запустят. По словам заместителя российского премьер-министра Дмитрия Козака, газопровод «Северный поток 2» начнет работать приблизительно в середине будущего года.

А значит, до тех пор еще много всего может произойти. Если американские санкции вступят в силу, ожидаемую дату запуска газопровода, возможно, придется значительно отложить. Европейские компании несут на себе около половины всех расходов на строительство газопровода. Если они уступят под американским натиском, России придется взять все расходы на себя.

Конечно, в этой связи те, кто хочет нанести по России максимально сокрушительный удар, могут выбрать для сильнейшего «натиска» на «Северный поток — 2» именно тот момент, когда он будет почти закончен, чтобы Россия понесла максимальные финансовые потери. Конечно, кроме санкций, возможны и другие меры. Так, США могут попытаться заставить европейские государства вообще не разрешить поставки газа по «Северному потоку — 2».

При таком развитии событий Россия может заупрямиться и оставить Европу вообще без газа. Но весь этот хаос никак не скажется по ту сторону Атлантики. Более того, американцам представился бы идеальный шанс поднять цены на свой СПГ, который они поставляют Европе. Так что в руках у России не так много хороших карт, а точнее всего две — «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Правда, как мы видим, козырями в рукаве их не назовешь: оба проекта уязвимы.

Все происходящее, конечно, тесно связано с Украиной. Если «Северный поток — 2» (а позднее «Турецкий поток») начнет работать, через Украину будет поступать меньше газа, а значит, Киев будет получать меньше денег. В геополитическом смысле это означает, что Вашингтону придется удвоить финансовую помощь Киеву, чтобы там не взяли верх какие-нибудь пророссийские силы (не обязательно благодаря идеологии, а скорее, по экономическим причинам!). Я напомню, что договор между российским Газпромом и украинским Нафтогазом скоро истекает — в последний день текущего года. Конечно, он будет продлен. Его необходимо продлить, ведь около 50 процентов газа для Европы по-прежнему поступает через Украину. Но на каких условиях, нам только предстоит узнать (как стало известно, эту тему на саммите так называемой нормандской четверки в Париже обсуждали российский президент Путин и украинский президент Зеленский).

Россия поставляет Европе газ вот уже более 50 лет, и в один момент этого не изменить. Российский газ выгоднее американского СПГ и доставляется по более безопасным трассам, чем газ из Африки.

Если бы между Европой и Россией существовали здоровые политические отношения, это сотрудничество было бы выгодным для обеих сторон. Однако их взаимоотношения, прежде всего благодаря американским усилиям, становятся все более напряженными. И в области газовых поставок также стоит ожидать рост напряженности по одной ясной причине. По оценкам, в ближайшие 20 лет внутренняя добыча в Европейском Союзе сократится на 50 процентов, но снижения потребления газа в это время не ожидается!

Учитывая это, единственным выходом для Европы было бы проигнорировать американское влияние. Но, судя по всему, Европа еще к этому не готова. Что касается отношений между Россией и США, то сегодня в Вашингтон приехал министр иностранных дел Сергей Лавров, который должен встретиться с Помпео и Трампом. И тема газопроводов может стать одной из ключевых на этих переговорах.