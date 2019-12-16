Островок «стабильности» в океане есть… 6 Телеграмм-канал «Запретное мнение»

16.12.2019, 13:20

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Куда ведет Россию «сказочный» НацДед?

Дмитрий «говорящие усы» Песков накануне принял участие в воскресной передаче «первого пропагандистского» зомбиканала и с нескрываемой гордостью заявил, что «в бушующем мировом океане турбулентности РФ остается последним островком стабильности».

«Стабильность» — сам по себе крайне сомнительный термин, который к месту и не к месту любят вставлять отечественные пропагандисты и чиновники.

Давайте попробуем ответить на вопрос: «что в Путинской РФ на сегодняшний день действительно «стабильно»»?

Отсутствие перспектив у абсолютного большинства граждан? Повсеместная нищета? «Сказочный» НацДед и его престарелая свита, готовые сидеть в Кремле до самого последнего вздоха? Тирания и цензура? Полицейский произвол и гонения на демократию?

Данный список можно продолжать бесконечно, но логика правящей чекистско-олигархической элитки ясна.

Пока все цивилизованные страны первого мира стремятся к развитию и прогрессу — Путинская РФ следует своим «особым» путем развития, который по мнению «Сказочного» ведет нас в рай, но на деле является дорогой в вечное небытие и упадок.

Телеграмм-канал «Запретное мнение»