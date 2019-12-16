Пять дельных советов, как избежать похмелья 8 16.12.2019, 13:22

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Самое тяжелые последствия наступают от сладких ликеров, большой дозы шампанского и текилы.

Похмелье — крайне неприятная штука, когда невозможно оторвать голову от подушки, в висках стучит, а от одного воспоминания об алкоголе подкатывает тошнота. В этом материале «Популярная механика» расскажет, как избежать неприятных симптомов.

Йодосодержащие продукты

За пару дней до вечеринки ешьте продукты, богатые йодом: морскую капусту, картофель, индейку. Они будут стимулировать выработку гормонов щитовидной железы и усиливать окисление принимаемого алкоголя.

Желчегонные средства

При хорошем оттоке желчи переносимость алкоголя улучшается, поэтому в день вечеринки можно принять желчегонное средство или 2 столовые ложки сиропа шиповника. Чашку кофе можно выпить до начала, чтобы усилить активность ферментов печени. А вот после употребления алкоголя его пить не стоит. Кофе превратится в алкогольный энергетик и даст дополнительную нагрузку на сердце.

Закусывайте

Никогда не пейте натощак. Обязательно что-нибудь съешьте прежде, чем выпивать, иначе алкоголь будет всасываться в кровь в два раза быстрее. Однако слишком много есть тоже не стоит, потому что тяжелая, жирная пища не спасет от похмелья, а сделает только хуже. Вы еще больше нагрузите печень, которая и так работает в аварийном режиме, расщепляя алкоголь. Лучше всего подойдет пища, богатая белками и протеинами, нежирное мясо, а также ягоды или фрукты, содержащие антиоксиданты и витамин С: гранаты, клубника, голубика.

Не пейте эти напитки

Самое тяжелое похмелье наступает от сладких ликеров, большой дозы шампанского и текилы. Следует также помнить, что любой алкоголь вреден, но в качественных напитках будет меньше примесей, которые оказывают пагубное действие на организм. Поэтому, если уж пить, то хороший очищенный алкоголь, иначе похмелье с утра обеспечено.

Выпейте таблетку заранее

За сутки перед застольем примите таблетку аспирина и витамин В6, который повышает активность печени. Это поможет избежать тяжелого похмелья. Также препараты от похмелья можно выпить уже перед сном, после употребления алкоголя, а не ждать неприятных ощущений наутро. Чтобы быстрее вывести вредные вещества из организма, выпейте вечером стакан воды с лимонным соком в пропорции 1:2.

Не падайте сразу в кровать

Постарайтесь чем-то заняться, выпить пару стаканов воды, выйти на свежий воздух (если это возможно), принять душ. Когда вы спите, метаболизм замедляется, и вашему организму будет сложнее справиться с выведением алкоголя из организма.